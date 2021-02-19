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今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、ユーロ圏製造業PMIなど

2021年2月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、ユーロ圏製造業PMIなど
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(1月)　-0.7％　-1.0％
09:30　製造業PMI(2月)　　49.8
09:30　サービス業PMI(2月)　　46.1
09:30　総合PMI(2月)　　47.1
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00　NTT澤田純社長がオンライン会見


WACULが東証マザーズに新規上場(公開価格:1050円)


＜海外＞
09:30　豪・小売売上高(1月)　2.0％　-4.2％
16:00　英・小売売上高指数(1月)　　0.3％
17:30　独・製造業PMI(2月)　56.8　57.1
17:30　独・サービス業PMI(2月)　46.5　46.7
17:30　独・総合PMI(2月)　50.5　50.8
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(2月)　54.2　54.8
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(2月)　46.0　45.4
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(2月)　48.0　47.8
18:00　欧・ユーロ圏経常収支(12月)　　246億ユーロ
18:30　英・製造業PMI(2月)　53.5　54.1
18:30　英・サービス業PMI(2月)　40.8　39.5
18:30　英・総合PMI(2月)　42.0　41.2
22:30　加・小売売上高(12月)　　1.3％
23:45　米・製造業PMI(2月)　59.0　59.2
23:45　米・サービス業PMI(2月)　58.0　58.3
23:45　米・総合PMI(2月)　　58.7
24:00　米・中古住宅販売件数(1月)　656万件　676万件


中・経常収支(10-12月)　　401億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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