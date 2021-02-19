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*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、ユーロ圏製造業PMIなど
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(1月) -0.7％ -1.0％
09:30 製造業PMI(2月) 49.8
09:30 サービス業PMI(2月) 46.1
09:30 総合PMI(2月) 47.1
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00 NTT澤田純社長がオンライン会見
WACULが東証マザーズに新規上場(公開価格:1050円)
＜海外＞
09:30 豪・小売売上高(1月) 2.0％ -4.2％
16:00 英・小売売上高指数(1月) 0.3％
17:30 独・製造業PMI(2月) 56.8 57.1
17:30 独・サービス業PMI(2月) 46.5 46.7
17:30 独・総合PMI(2月) 50.5 50.8
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(2月) 54.2 54.8
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(2月) 46.0 45.4
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(2月) 48.0 47.8
18:00 欧・ユーロ圏経常収支(12月) 246億ユーロ
18:30 英・製造業PMI(2月) 53.5 54.1
18:30 英・サービス業PMI(2月) 40.8 39.5
18:30 英・総合PMI(2月) 42.0 41.2
22:30 加・小売売上高(12月) 1.3％
23:45 米・製造業PMI(2月) 59.0 59.2
23:45 米・サービス業PMI(2月) 58.0 58.3
23:45 米・総合PMI(2月) 58.7
24:00 米・中古住宅販売件数(1月) 656万件 676万件
中・経常収支(10-12月) 401億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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