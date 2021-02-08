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サイバー・バズは最新のSNS運用管理ツールが材料視され5日続伸

2021年2月8日 15:08

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■「Owgi(オウギ)」、2月1日の発表から連日高

　サイバー・バズ<7069>(東マ)は2月8日の後場、9%高の2762円(237円高)まで上げる場面を見せ、5日続伸基調となっている。2月1日、企業のSNSアカウント運用の効率を大幅に改善するSNS運用管理ツール「Owgi(オウギ)」をローンチ下と発表。翌2日の6%高(123円高の2171円)から連日高の出直り相場となっている。

　発表によると、「オウギ」は、同社のSNSアカウント運用代行サービスで蓄積したナレッジを応用し、効果測定や画像収集、クリエイティブ制作、キャンペーン応募管理など全ての作業が可視化されワンストップで可能。運用担当者の生産性向上、マーケティング活動のヒントの抽出を実現するという。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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