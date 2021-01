ハンター『ピーターラビット』のレインブーツ、“英国の野菜”を総柄で配したハンドクラフトブーツ

ハンター(HUNTER)は、アニメーション映画『ピーターラビット』の続編『ピーターラビット2/バーナバスの誘惑』の公開を記念したウィメンズ、キッズのコラボレーションアイテムを2021年1月20日(水)にハンターの一部店舗などにて発売する。

ハンターと「ピーターラビット」がコラボレーションした限定コレクションでは、「ピーターラビット」のいたずら好きな仲間達と、「ピーターラビット」のお気に入りの場所から着想を得たウィメンズ、キッズのレインブーツを展開。ブーツに加え、キーリングやキッズ用バックパックも用意する。

「オリジナルトールウェリントンブーツ」は、天然ゴムでできた28個のパーツを用いてハンドクラフト製法で作られるレインブーツ。昔からある英国の野菜をモチーフに採用し、ニンジンやカボチャ、キャベツといった野菜をクラシカルなタッチの総柄で表現した。カラーはボルドー、ブラックの2色を展開する。

「キッズグラブハンドルウェリントンブーツ」は、ブルー、オレンジ、グリーンといった鮮やかなカラーで展開。野菜の間から「ピーターラビット」が姿を現す、遊び心に溢れたデザインに仕上げている。

【詳細】

ハンター×ピーターラビット 限定コレクション

発売日:2021年1月20日(水)

展開店舗:ハンター 一部店舗、公式オンラインストア

・ウィメンズ オリジナルトールウェリントンブーツ 18,500円+税

・オリジナル ピーターラビット キーリング 1,400円+税

・キッズ オリジナル ピーターラビット バックパック 8,500円+税

・キッズグラブハンドルウェリントンブーツ 7,000円+税

【問い合わせ先】

ハンタージャパン カスタマーサービス

TEL:0120-563-567

PETER RABBIT and all associated characters TM & © Frederick Warne & Co Limited.