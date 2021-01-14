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エスプール　大幅続伸、順調な収益成長計画を評価

2021年1月14日 10:03

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記事提供元：フィスコ


*10:03JST エスプール---大幅続伸、順調な収益成長計画を評価
エスプール<2471>は大幅続伸。前日に20年11月期の決算を発表、営業利益は22.3億円で前期比38.9％増となり、従来予想の20億円を上回った。また、21年11月期も25億円で同12.2％増と連続2ケタ増益を予想、年間配当金も前期の3.3円から4.1円への増配を計画している。ビジネスソリューション事業、人材ソリューション事業ともに2ケタの売上成長を見込んでいる。さらに新たな中期計画も発表、数値目標としては25年11月期営業利益50億円を計画。《ST》

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