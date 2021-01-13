チームスピリット　大幅に続落、21年8月期第1四半期の営業利益60.8％増も材料出尽くし／新興市場スナップショット



*13:56JST <4397> チームスピリット 1915 -226

大幅に続落。21年8月期第1四半期（20年9-11月）の営業利益を前年同期比60.8％増の0.71億円と発表している。ライセンス売上高が27.6％増の5.58億円と伸び、利益が拡大した。通期予想は前期比9.0％減の2.60億円で据え置いた。進捗率は27.3％。ただ、同社株は好業績を織り込んで前日に直近高値（2180円）まで上昇しており、材料出尽くし感から売り優勢となっている。《FA》