ニューテック　大幅に3日続落、21年2月期第3四半期の営業利益19.4％増も第2四半期から減速／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:21JST <6734> ニューテック 2287 -488
大幅に3日続落。21年2月期第3四半期累計（20年3-11月）の営業利益を前年同期比19.4％増の2.44億円と発表している。利益率の高いハードウエアに付加価値を付けたAI・ディープラーニング、監視カメラ向けストレージサーバやアプライアンス製品が好調だった。ただ、材料出尽くし感に加え、56.1％増の2.16億円だった第2四半期累計（20年3-8月）から減速したことが嫌気されている。通期予想は前期比8.9％減の3.27億円で据え置いた。《FA》
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