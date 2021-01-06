愛三工業はトヨタの新燃料電池車「MIRAI」への水素燃料噴射システムなど採用が注目され大きく出直る

■三菱化工機、中国工、加地テック、岩谷産など水素関連株が活況高

愛三工業<7283>(東1)は1月6日の後場、一段と上げ幅を広げ、13時10分過ぎに9%高の517円(42円高)まで上げて大きく出直っている。

12月9日にトヨタ自動車<7203>(東1)が発表した新FCV(燃料電池自動車)「MIRAI(未来)」に水素燃料噴射システム、エア系バイパスバルブなどが採用されたと12月下旬に発表しており、温暖化ガス排出ゼロに向けた次世代新エネルギー関連株として注目されている。

6日の東京株式市場では、水素燃料電池、水素ガスなどに関連する銘柄が活況高となっており、中国工業<5974>(東1)、加地テック<6391>(東2)が大幅高、岩谷産業<8088>(東1)は上場来の高値を更新。三菱化工機<6331>(東1)は業績予想の増額修正も加わり出直りを強めている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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