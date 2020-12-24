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記事提供元：フィスコ
*12:58JST 【M&A速報：2020/12/24（1）】NFS、日本フォームサービス<7869>に対しTOBを実施 上場廃止へ
■NFS、日本フォームサービス<7869>に対しTOBを実施 上場廃止へ
■D3 LLC、「D3バイオヘルスケアファンド1号投資事業有限責任社員」のセカンドクローズを発表
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■タスキ<2987>、不動産DX領域を中心にスタートアップへの投資を行う「TASUKI Incubation Fund」を組成
■東京ガス<9531>、電力販売の英オクトパスエナジー社に出資 戦略的提携に合意
■日本製鉄<5401>子会社の日鉄エンジニアリング、グループ会社を再編
■ビューティガレージ<3180>のCVCファンド、シンガポールなどで動物病院を運営するA’aldaに出資
■レンゴー<3941>のタイ合弁会社、ベトナムの段ボール・紙器メーカーであるビエンホア・パッケージング社を買収
■埼玉大学発バイオテックスタートアップのEpsilon Molecular Engineering、ぐんま医工連携活性化ファンドなどから資金調達を実施
■トーモク<3946>、玉善の戸建住宅分譲事業承継会社を買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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