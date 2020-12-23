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サイジニア　ストップ高、店舗情報をYahoo!プレイス形式に変換サービスの提供開始／新興市場スナップショット

2020年12月23日 13:42

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記事提供元：フィスコ


*13:42JST <6031> サイジニア 980 +150
ストップ高。Googleマイビジネスなどに登録済みの店舗情報をYahoo!プレイス形式に変換するサービス「デクワス・マイプレイス」の提供を開始すると発表している。Yahoo!プレイスはYahoo! JAPANが運営する店舗情報管理ツールで、形式変換で企業は簡単にYahoo!プレイスに店舗情報をアップロードできるようになる。FacebookやInstagramなどに掲載する企業情報を一元管理するYextにも対応する。《FA》

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