マーケット RSS

 

メディカル・データ・ビジョンは「カンゴッチ」の検証済版リリースなど注目され時間とともに強含む

2020年12月23日 11:13

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■看護必要度の正確な記録と適正評価を支援するクラウドアプリ

　メディカル・データ・ビジョン<3902>(東1)は12月23日、時間とともに強含む展開となり、10時過ぎに6%高の2733円(157円高)まで上げて反発幅を広げている。

21日付で、同社が開発・販売している看護必要度計算ソフト「カンゴッチ(2020年度版看護必要度試算)」について、厚生労働省の2020年度特研事業での検査を経て「カンゴッチ+」の厚労科研検証済版を同日リリースしたと発表。材料視されている。

　「カンゴッチ」は、看護必要度の正確な記録と適正評価を支援するクラウド型看護必要度分析アプリケーション。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
エフティグループは調整一巡、２０年３月期営業増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/18）
【特集】約１カ月ぶりに再開されるＩＰＯの類似関連銘柄に注目（2020/01/27）
【特集】意外な業績好調銘柄とコロナウイルス関連に上乗せの花粉症関連銘柄をマーク（2020/01/27）
【ＣＳＲ（企業の社会的責任）関連銘柄特集】イワキのＣＳＲは「小さな社会貢献活動」として地道に継続（2020/02/04）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. フルッタフルッタがストップ高、新型コロナに「アサイースーパーベリー抽出物」と伝えられ連想買い集中
  2. 欧州為替：ドル・円はしっかり、欧米の大幅株安でドル買い
  3. 欧州為替：ドル・円は一段高、欧米大幅株安でドル買い基調継続
  4. 円高に無力な日本銀行とワクチン接種に揺れる日本株の行方　後編
  5. 日経平均テクニカル:小幅続落、RSI50％割れで目先は上値重く
  1. 原油先物が9カ月ぶりの高値に　今後の相場は?
  2. 円高に無力な日本銀行とワクチン接種に揺れる日本株の行方　前編
  3. フルッタフルッタがストップ高、新型コロナに「アサイースーパーベリー抽出物」と伝えられ連想買い集中
  4. 東京為替：1ドル103円60銭近辺、日経平均上げ幅縮小、日銀が60億ドルを買入
  5. 欧州為替：ドル・円はしっかり、欧米の大幅株安でドル買い
  1. 日経平均の株高はいつまで続く?
  2. 三菱ケミカルHDが後場一段高、三菱ケミカルとENEOSに石化事業統合の観測
  3. EV時代の到来で原油の時代は終焉するのか?
  4. 原油先物が9カ月ぶりの高値に　今後の相場は?
  5. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　前編

広告

写真で見るニュース

  • 国内の主要港湾への定着が進むオオホナガアオゲイトウ（東邦大学の発表より）
  • 浪費家・貯蓄家の境界線（画像: 松井証券の発表資料より）
  • マイナーチェンジを受けたマツダ・CX-30（画像: マツダ発表資料より）
  • トヨタ自動車が開発する水素電池大型商用トラック（画像：トヨタ自動車発表資料より）
  • デリカD:5（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • 2021年に80周年を迎えるジープの各モデル（画像: FCAジャパン発表資料より）
  • 新型アウトランダーのシルエット（画像: 三菱自動車発表資料より）
  • 食品ゾーンの開業イメージ（ジェイアール西日本デイリーサービスネット発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

21卒採用と比較して22卒の採用活動のスケジュールがどう変化しているか。（画像: リンクフォース発表資料より）

22卒採用スケジュール、約4社に1社が早まる　コロナが影響　リンクフォース調査

相場展望12月21日号　日経平均は、外資系短期筋から、個人の現物買いへ牽引役交代か

コロナ関連の破たん804件に　年明け以降の資金繰り懸念高まる　東京商工リサーチ

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体