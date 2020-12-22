

*02:37JST NY外為：リスクオフ一服、米株下げ幅縮小、ダウ40ドル安

NY外為市場で株安に連れたリスク回避の円買いが一段落した。ドル・円は103円62銭から103円40銭まで下落後、下げ止まった。ユーロ・円は126円00銭から126円53銭まで上昇。

新型コロナウイルス変異種感染の拡大で、英国が経済封鎖に踏み切ったため世界経済回復の新たな脅威となり、欧米株式相場は下落。ダウ平均株価は一時400ドル超下落したが、米国議会が追加経済対策で合意したことが相殺し下げ幅を縮小、40ドル安で推移した。

米10年債利回りは0.89％から0.93％まで戻した。《KY》