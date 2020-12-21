ココペリ　IPO2日目、初値3610円、公開価格の2.3倍　経営支援プラットフォームなど開発・提供／新興市場スナップショット



*11:06JST <4167> ココペリ 3915 -

公開価格（1600円）の約2.3倍となる3610円で上場2営業日目に初値を付けた後、一時ストップ高まで上伸している。事業内容は中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」とAIモジュール「FAI」の開発・提供。21年3月期の営業損益予想は0.86億円の黒字（前期実績は0.21億円の赤字）。Big Advanceの導入金融機関数や会員企業数が順調に増加し、黒字転換に寄与すると見込んでいる。《HH》