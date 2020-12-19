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記事提供元：フィスコ
*00:27JST 米11月景気先行指数、予想上回りドル堅調
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米国の11月景気先行指数は前月比＋0.6％となった。伸びは10月＋0.8％から鈍化したものの予想+0.5％を上回った。
予想を上回った結果を受けてドルは強含み推移。ドル・円は103円22銭から103円44銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.2260ドルから1.2228ドルまで下落した。
【経済指標】
・米・11月景気先行指数：前月比＋0.6％（予想：+0.5％、10月：＋0.8％←+0.7％）《KY》
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