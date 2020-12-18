BASE　大幅に4日続伸、HameeのECプラットフォーム「ネクストエンジン」と連携／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:38JST <4477> BASE 10580 +690
大幅に4日続伸。ネットショップ作成サービス「BASE」がHamee<3134>のクラウド（SaaS）型ECプラットフォーム「ネクストエンジン」とサービス連携したと発表している。ネットショップ運営の業務効率化や販売促進を図る狙い。BASE加盟店は拡張機能を使うことで、モール型ECサイトなどで商品を販売した際にネクストエンジンで受注管理や在庫管理、商品登録などの一元管理ができるようになる。《FA》
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