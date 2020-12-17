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*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合、欧ユーロ圏CPI、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:00 東京販売用マンション(11月) 67.3％
オーケーエムが東証2部に新規上場(公開価格:1220円)
リベルタが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1200円)
かっこが東証マザーズに新規上場(公開価格:2020円)
プレイドが東証マザーズに新規上場(公開価格:1600円)
ビートレンドが東証マザーズに新規上場(公開価格:2800円)
日銀政策委員会・金融政策決定会合(18日まで)
＜海外＞
06:45 NZ・GDP速報(7-9月) -1.7％ -12.4％
09:30 豪・失業率(11月) 7.0％ 7.0％
16:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(11月) -7.8％
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 3.75％ 3.75％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(12月15日まで1カ月間) 0.97％
17:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 -0.75％
19:00 欧・ユーロ圏CPI(11月) -0.3％ -0.3％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(12月) 3.05％
21:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 85.3万件
22:30 米・住宅着工件数(11月) 152.8万戸 153.0万戸
22:30 米・住宅建設許可件数(11月) 156万戸 154.4万戸
22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(12月) 20.0 26.3
フィリピン・中央銀行が政策金利発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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