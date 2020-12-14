バルテス　大幅に反落、第三者割当で新株予約権6500個発行、最大9.09％の希薄化懸念／新興市場スナップショット



*11:06JST <4442> バルテス 2158 -430

大幅に反落。第三者割当で新株予約権6500個（潜在株式数65万株）を発行すると発表している。割当日は28日で、割当予定先はみずほ証券。当初行使価額は2460円。調達資金の約16億円は、将来的なM&A及び資本・業務提携に係る必要（11.97億円）などに充てる。潜在株式数の発行済総数715万株（9月30日時点）に対する割合は最大9.09％に達することから、株式価値の希薄化懸念で売り優勢となっている。《HH》