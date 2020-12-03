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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、トルコ消費者物価指数、欧ユーロ圏小売売上高など

2020年12月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、トルコ消費者物価指数、欧ユーロ圏小売売上高など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　貸出先別貸出金 法人(10月)　7.53％
09:30　サービス業PMI(11月)　46.7
09:30　総合PMI(11月)　47.0
10:30　鈴木日銀審議委員が福島県金融経済懇談会で講演、同記者会見


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(10月)　55.0億豪ドル　56.3億豪ドル
10:45　中・財新サービス業PMI(11月)　56.0　56.8
10:45　中・財新総合PMI(11月)　55.7
14:00　印・サービス業PMI(11月)　54.1
14:00　印・総合PMI(11月)　58.0
16:00　トルコ・消費者物価指数(11月)　12.66％　11.89％
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(11月)　45.1　45.1
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(11月)　41.3　41.3
19:00　欧・ユーロ圏小売売上高(10月)　0.5％　-2.0％
21:00　ブ・GDP(7-9月)　-3.7％　-11.4％
22:00　ブ・サービス業PMI(11月)　52.3
22:00　ブ・総合PMI(11月)　55.9
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　77.8万件
24:00　米・ISM非製造業景況指数(11月)　56.0　56.6


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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