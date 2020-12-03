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*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、トルコ消費者物価指数、欧ユーロ圏小売売上高など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 貸出先別貸出金 法人(10月) 7.53％
09:30 サービス業PMI(11月) 46.7
09:30 総合PMI(11月) 47.0
10:30 鈴木日銀審議委員が福島県金融経済懇談会で講演、同記者会見
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(10月) 55.0億豪ドル 56.3億豪ドル
10:45 中・財新サービス業PMI(11月) 56.0 56.8
10:45 中・財新総合PMI(11月) 55.7
14:00 印・サービス業PMI(11月) 54.1
14:00 印・総合PMI(11月) 58.0
16:00 トルコ・消費者物価指数(11月) 12.66％ 11.89％
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(11月) 45.1 45.1
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(11月) 41.3 41.3
19:00 欧・ユーロ圏小売売上高(10月) 0.5％ -2.0％
21:00 ブ・GDP(7-9月) -3.7％ -11.4％
22:00 ブ・サービス業PMI(11月) 52.3
22:00 ブ・総合PMI(11月) 55.9
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 77.8万件
24:00 米・ISM非製造業景況指数(11月) 56.0 56.6
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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