11/18の強弱材料



*08:24JST 11/18

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26014.62、+107.69）

・原油先物は上昇（41.65、+0.08）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（29783.35、-167.09）

・ナスダック総合指数は下落（11899.34、-24.79）

・シカゴ日経225先物は下落（26000、大阪比-40）

・1ドル104円10-20銭

・SOX指数は下落（2548.96、-22.02）

・VIX指数は上昇（22.71、+0.26）

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・貿易統計（10月）

・ユーロ圏新車販売台数（10月）

・訪日外国人客数（10月）

・鈴木日本証券業協会会長の記者会見

・英消費者物価指数（CPI）（10月）

・ユーロ圏CPI（10月）

・欧州新車販売（10月）

・米住宅着工件数（10月）

・米住宅建設許可件数（10月）《ST》