11/18の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:24JST 11/18
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26014.62、+107.69）
・原油先物は上昇（41.65、+0.08）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・NYダウは下落（29783.35、-167.09）
・ナスダック総合指数は下落（11899.34、-24.79）
・シカゴ日経225先物は下落（26000、大阪比-40）
・1ドル104円10-20銭
・SOX指数は下落（2548.96、-22.02）
・VIX指数は上昇（22.71、+0.26）
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・貿易統計（10月）
・ユーロ圏新車販売台数（10月）
・訪日外国人客数（10月）
・鈴木日本証券業協会会長の記者会見
・英消費者物価指数（CPI）（10月）
・ユーロ圏CPI（10月）
・欧州新車販売（10月）
・米住宅着工件数（10月）
・米住宅建設許可件数（10月）《ST》
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