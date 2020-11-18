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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価コア指数、欧ユーロ圏CPIなど
＜国内＞
08:50 貿易収支(10月) 2500億円 6878億円
08:50 輸出(10月) -4.5％ -4.9％
08:50 輸入(10月) -9.0％ -17.4％
＜海外＞
16:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(10月) 3.1％
16:00 英・消費者物価コア指数(10月) 1.3％ 1.3％
16:00 英・生産者物価産出コア指数(10月) 0.1％ 0.3％
16:05 タイ・中央銀行が政策金利発表 0.50％ 0.50％
19:00 欧・ユーロ圏CPI(10月) -0.3％ -0.3％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(11月) 2.92％
22:30 加・消費者物価指数(10月) 0.5％
22:30 米・住宅着工件数(10月) 144.8万戸 141.5万戸
22:30 米・住宅建設許可件数(10月) 157.0万戸 154.5万戸
米・セントルイス連銀総裁が講演
米・ダラス連銀総裁がオンラインパネル討論会で司会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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