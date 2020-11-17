11/17の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:54JST 11/17
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（25906.93、+521.06）
・NYダウは上昇（29950.44、+470.63）
・ナスダック総合指数は上昇（11924.13、+94.84）
・シカゴ日経225先物は上昇（26175、大阪比+185）
・SOX指数は上昇（2570.98、+62.16）
・VIX指数は低下（22.45、-0.65）
・原油先物は上昇（41.34、+1.21）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・1ドル104円50-60銭
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・国債買いオペ
・日豪首脳会談
・米小売売上高（10月）
・米輸入物価指数（10月）
・米鉱工業生産指数（10月）
・米設備稼働率（10月）
・米企業在庫（9月）
・米NAHB住宅市場指数（11月）
・対米証券投資収支（9月）
・米フェイスブックとツイッターのCEOが上院司法委員会で証言《ST》
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