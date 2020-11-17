11/17の強弱材料



*08:54JST 11/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（25906.93、+521.06）

・NYダウは上昇（29950.44、+470.63）

・ナスダック総合指数は上昇（11924.13、+94.84）

・シカゴ日経225先物は上昇（26175、大阪比+185）

・SOX指数は上昇（2570.98、+62.16）

・VIX指数は低下（22.45、-0.65）

・原油先物は上昇（41.34、+1.21）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・1ドル104円50-60銭

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・国債買いオペ

・日豪首脳会談

・米小売売上高（10月）

・米輸入物価指数（10月）

・米鉱工業生産指数（10月）

・米設備稼働率（10月）

・米企業在庫（9月）

・米NAHB住宅市場指数（11月）

・対米証券投資収支（9月）

・米フェイスブックとツイッターのCEOが上院司法委員会で証言《ST》