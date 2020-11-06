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今日の注目スケジュール：家計支出、独鉱工業生産指数、米非農業部門雇用者数など

2020年11月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、独鉱工業生産指数、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(9月)　-1.2％　-1.3％
08:30　実質賃金総額(9月)　-1.2％　-1.4％
08:30　家計支出(9月)　-10.5％　-6.9％
08:50　対外・対内証券投資(先週)


＜海外＞
16:00　独・鉱工業生産指数(9月)　3.9％　-0.2％
20:00　ブ・FGVインフレ率IGP-DI(10月)　3.3％
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA(10月)　0.80％　0.64％
22:30　加・失業率(10月)　9.0％
22:30　米・非農業部門雇用者数(10月)　65.0万人　66.1万人
22:30　米・失業率(10月)　7.7％　7.9％
22:30　米・平均時給(10月)　4.5％　4.7％
24:00　米・卸売在庫(9月)　-0.1％
29:00　米・消費者信用残高(9月)　107.5億ドル　-72.2億ドル


中・経常収支速報(7-9月)　1102億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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