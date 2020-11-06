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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、独鉱工業生産指数、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(9月) -1.2％ -1.3％
08:30 実質賃金総額(9月) -1.2％ -1.4％
08:30 家計支出(9月) -10.5％ -6.9％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
＜海外＞
16:00 独・鉱工業生産指数(9月) 3.9％ -0.2％
20:00 ブ・FGVインフレ率IGP-DI(10月) 3.3％
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA(10月) 0.80％ 0.64％
22:30 加・失業率(10月) 9.0％
22:30 米・非農業部門雇用者数(10月) 65.0万人 66.1万人
22:30 米・失業率(10月) 7.7％ 7.9％
22:30 米・平均時給(10月) 4.5％ 4.7％
24:00 米・卸売在庫(9月) -0.1％
29:00 米・消費者信用残高(9月) 107.5億ドル -72.2億ドル
中・経常収支速報(7-9月) 1102億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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