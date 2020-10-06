識学　急伸、10月のプラットフォームサービス売上高が3.1倍に増加／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*12:39JST <7049> 識学 1411 +98
急伸。10月のプラットフォームサービス売上高が前年同月比213％増の0.42億円になったと発表している。契約社数は識学クラウドが281社（前年同月は229社）、識学会員が560社（168社）。プラットフォームサービスを中心にサービス提供を行うサービスリニューアルを実施したことに伴い、月次売上高を開示することにした。《US》
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