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【M&A速報：2020/09/25（1）】日立物流とSGホールディングス、経営統合に向けた協議を当面見送り

2020年9月25日 12:37

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記事提供元：フィスコ


*12:37JST 【M&A速報：2020/09/25（1）】日立物流とSGホールディングス、経営統合に向けた協議を当面見送り
■日立物流<9086>とSGホールディングス<9143>、経営統合に向けた協議を当面見送り　資本業務提携を一部変更

■大日本印刷<7912>、セキュリティ診断・コンサルティングサービス提供のブロードバンドセキュリティと資本業務提携

■沢井製薬<4555>、不眠症治療用アプリなど医療用アプリ開発のサスメドと資本業務提携

■マーベラス<7844>、「テンセントからの出資で現地（中国）向けゲームを開発」の報道に対し「そのような事実はない」

■現場向け動画教育プラットフォーム「tebiki」提供のピナクルズ、シードで総額3億円の資金調達を実施

■日本生命、Grove Street社グループが運用する健康・医療領域ベンチャーが投資対象のファンドに約105億円出資

■武田薬品工業<4502>、子会社の武田薬品不動産を吸収合併

■アマナ<2402>、グループ組織再編

■ビジョナリーホールディングス<9263>、グループ再編　メガネースーパーなど子会社3社の合併等

■受取請求書の自動処理サービス「sweeep」提供のオートメーションラボ、KVPなどから資金調達を実施

■ゲノム解析技術を不妊治療分野へ医療実装するVarinos、3億円の資金調達を実施　海外進出、IPOなどに向け準備加速

■CLSAキャピタルパートナーズ、「Sunrise Capital IV」が募集開始から4カ月でファイナルクロージング

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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