マーケット RSS

 

アレンザHD　急騰、大幅な業績・配当予想の上方修正を評価

2020年9月18日 11:15

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*11:15JST アレンザHD---急騰、大幅な業績・配当予想の上方修正を評価
アレンザHD<3546>は急騰。前日に業績予想の大幅上方修正を発表、上半期営業利益は従来の24億円から55億円、前年同期比2.7倍に、通期では36億円から67億円、前期比2倍に増額修正。巣ごもり需要などによって、DIY用品、園芸、インテリア、収納用品、ペットなどの売上が想定以上に好調であったようだ。年間配当金も従来予想、並びに前期水準の26円から、36円にまで引き上げている。想定以上の上方修正・増配を好感する流れに。《US》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. アンジェスが久々に大きく動く、菅新首相発言や株主向け説明会が契機との見方
  2. NY原油：続伸で40.97ドル、主要産油国による追加減産の思惑も
  3. NY原油：大幅続伸で40.16ドル、在庫減少で40ドル台に上昇
  4. NY株式：NYダウ36ドル高、FOMCは大規模緩和を当面維持
  5. NY株式：NYダウ130ドル安、量的緩和拡大に障壁
  1. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　後編
  2. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　前編
  3. NY原油：伸び悩みで37.26ドル、需給改善は期待されず
  4. アンジェスが久々に大きく動く、菅新首相発言や株主向け説明会が契機との見方
  5. 相場展望9月16日号　『日経平均は、米株の下落に逆行して株高』の理由　ソフトバンクGは英アーム全株売却で株高
  1. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　後編
  2. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　前編
  3. NY原油：大幅続落、需要減少予測などが嫌気される
  4. NY株式：NYダウ807ドル安、 相場過熱感からハイテクに幅広く売り広がる
  5. 楽天が後場一段と強含む、「がん光免疫療法向け新薬」で材料株として見直される

広告

写真で見るニュース

  • 太陽の活動が極大となった時（左・2014年4月）と極小になった時（右・2019年12月）の比較。2019年12月はソーラーサイクル25の始まりと考えられている。(c) NASA/SDO
  • 新型フェアレディZプロトタイプ（画像: 日産自動車の発表資料より）
  • ARナビゲーション（欧州仕様）（画像: メルセデス・ベンツ日本の発表資料より）
  • （画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 音声解析AI電話「MiiTel（ミーテル）」の自動文字起こしイメージ。（画像: レブコムの発表資料より）
  • ウシオ電機が開発した紫外線装置「Care222」（画像: ウシオ電機の発表資料より）
  • 新型「LS」（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

ソフトウエア技術者の能力と加齢との関係（画像：近畿大学の発表資料より）

加齢による記憶力低下、ソフトウェアプログラムの理解を遅らせる　近大の研究

節税ありきの不動産投資には要注意

新型フェアレディZプロトタイプ（画像: 日産自動車の発表資料より）

日産・新型フェアレディZ登場 (3) 「新型フェアレディZ プロトタイプ」から読み取れるもの

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体