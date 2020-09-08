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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独貿易収支、欧ユーロ圏GDP確報値など

2020年9月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独貿易収支、欧ユーロ圏GDP確報値など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(7月)　-1.5％　-2.0％
08:30　実質賃金総額(7月)　-1.8％　-2.1％
08:30　家計支出(7月)　-3.7％　-1.2％
08:50　国際収支(経常収支)(7月)　1兆8720億円　1675億円
08:50　GDP改定値(4-6月)　-28.5％　-27.8％
08:50　GDP民間消費支出(4-6月)　-8.2％　-8.2％
08:50　GDP民間企業設備(4-6月)　-1.5％
08:50　GDPデフレーター(4-6月)　1.5％　1.5％
08:50　BOP経常収支調整(7月)　1兆4492億円　1兆492億円
08:50　貸出動向 銀行計(8月)　6.4％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(8月)　6.3％
09:01　マンパワー雇用調査(1-3月)　11
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(8月)　40.7　41.1
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(8月)　38.8　36.0


自民党総裁選告示、立候補者届け出


＜海外＞
15:00　独・貿易収支(7月)　156億ユーロ
15:00　独・経常収支(7月)　224億ユーロ
18:00　欧・ユーロ圏GDP確報値(4-6月)　-15.0％　-15.0％
18:30　南ア・GDP(4-6月)　-16.5％　-0.1％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月7日まで1カ月)　0.53％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(8月)　2.80％　2.34％
28:00　米・消費者信用残高(7月)　128.00億ドル　89.48億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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