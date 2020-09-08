

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独貿易収支、欧ユーロ圏GDP確報値など

＜国内＞

08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(7月) -1.5％ -2.0％

08:30 実質賃金総額(7月) -1.8％ -2.1％

08:30 家計支出(7月) -3.7％ -1.2％

08:50 国際収支(経常収支)(7月) 1兆8720億円 1675億円

08:50 GDP改定値(4-6月) -28.5％ -27.8％

08:50 GDP民間消費支出(4-6月) -8.2％ -8.2％

08:50 GDP民間企業設備(4-6月) -1.5％

08:50 GDPデフレーター(4-6月) 1.5％ 1.5％

08:50 BOP経常収支調整(7月) 1兆4492億円 1兆492億円

08:50 貸出動向 銀行計(8月) 6.4％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(8月) 6.3％

09:01 マンパワー雇用調査(1-3月) 11

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(8月) 40.7 41.1

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(8月) 38.8 36.0



自民党総裁選告示、立候補者届け出



＜海外＞

15:00 独・貿易収支(7月) 156億ユーロ

15:00 独・経常収支(7月) 224億ユーロ

18:00 欧・ユーロ圏GDP確報値(4-6月) -15.0％ -15.0％

18:30 南ア・GDP(4-6月) -16.5％ -0.1％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月7日まで1カ月) 0.53％

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(8月) 2.80％ 2.34％

28:00 米・消費者信用残高(7月) 128.00億ドル 89.48億ドル



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》