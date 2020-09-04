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4日の日本国債市場概況：債券先物は151円83銭で終了

2020年9月4日 17:53

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記事提供元：フィスコ


*17:53JST 4日の日本国債市場概況：債券先物は151円83銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付151円93銭 高値151円96銭 安値151円81銭 引け151円83銭
売買高総計20716枚

2年 416回 -0.130％
5年 144回 -0.090％
10年 359回 0.035％
20年 173回 0.415％

債券先物9月限は、151円93銭で取引を開始。前日の米株大幅安を受けて買いが先行し、151円96銭まで上げたが、高値警戒感からの売りが優勢になり、151円81銭まで下げた。その後、日銀が実施した国債買い入れオペが強めの結果となり、いったん買いがみられた。現物債の取引では、2年債と20年債が買われ、5年債と10年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.13％、10年債は0.65％、30年債は1.39％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.48％、英国債は0.25％、オーストラリア10年債は0.88％、NZ10年債は0.58％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30　米・8月非農業部門雇用者数（予想：+135.0万人、7月：+176.3万人）
・21:30　米・8月失業率（予想：9.8％、7月：10.2％）
・21:30　米・8月平均時給（前年比予想：+4.5％、7月：+4.8％）
・21:30　カナダ・8月失業率（予想：10.2％、7月：10.9％）《KK》

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