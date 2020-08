英和辞書では不足!?　英単語習得で重要なことはコアを理解すること

学生時代の英単語の覚え方は、英単語をひたすら書く、単語帳を作ってあいた時間に何度も見返す、問題集を解くなどだろうか。それらを実践した人は今、それらの単語を覚えているだろうか。答えは言わずもがなだろう。

【こちらも】英語上級者たちの効果的な英単語の覚え方とは

従来の方法では英単語を覚えることはできないだろうし、英会話に至っては、殆ど役に立たないものとなる可能性も否定できない。英語習得の近道は、その単語のコアの意味を知ることである。

■コアの意味とは?

コアの意味とは、文字通りその単語の核となる意味である。

例えば「have」の意味は「~を持つ」であることは知っているだろう。中学1年で出てくる単語である。

ではこれが、「現在完了・過去完了・使役」などにおける使用になるとどうだろう。途端に難しく感じるのではないだろうか。なぜなら、それらは日本での一般的な解釈である「~を持つ」とは全く別のものに思えるからだ。しかしながら「have」のコアを考えると、一見色々な意味があるように見えて、全ては関連性があることが理解できる。

■コアの考え方

コアはその単語の核である。したがって、単純に意味で理解するよりイメージで感覚的に覚えることが英単語を覚えるには重要なポイントとなる。

haveで引き続き考えるとしよう。「have」のコアは、「所有・経験空間に何かを持っている状態」である。例えば「have」は必ず人が主語になるわけではない。「My house has 5 rooms.」のように物が主語になる場合もある。コアのイメージがあれば「私の家が5つの家を持っている」のように不自然に訳すことは無いだろう。

また「I have been there before.」のような現在完了の構文も「~にいた状態を所有している=経験」と考えるとイメージが湧くのではないだろうか。「have=持つ」と頭の中で和訳していては英語を理解する上では遠回りをしているといえる。

■コアの覚え方

上記のようにコアは和訳するよりもイメージで覚えるようにするのが良い。例えばお馴染みの「get」であれば「物や状態を得る」という感覚だ。また何も動詞だけではない。「to」などの形容詞もコアでイメージとして捉える方が理解しやすい。「to」のコアは「人・物・事・感情などが向かう方向」である。

特に「do・have・get・give・will・on・to」など、中学1年レベルの英単語のコアが重要となる。なぜなら単純な英単語だからこそ様々な意味に発展するからである。できるだけ最短で英語を話せるようになりたいのであれば、コアをイメージで感覚的に捉えるようになるのが1番の近道だ。(記事:newpowersoul・記事一覧を見る)