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出来高変化率ランキング（14時台）～中国塗、ヤクルトなどがランクイン

2020年7月31日 15:19

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記事提供元：フィスコ


*15:19JST 出来高変化率ランキング（14時台）～中国塗、ヤクルトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月31日　14:38　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4293> セプテーニHD　　 　15683900 　1158180　 1254.19% 24.08%
<1369> DIAM225　　 　16338 　1690　 866.75% -2.46%
<6803> ティアック　　　　 　4155600 　451920　 819.54% 1.83%
<4617>* 中国塗　　　　　　 　541900 　79320　 583.18% 17.07%
<2151> タケエイ　　　　　 　970000 　142600　 580.22% 13.62%
<1456> 225ベア　　　　 　76573 　11541.4　 563.46% 2.7%
<1580> 日経-1倍　　　　 　125020 　19730　 533.65% 2.72%
<4980> デクセリアルス　　 　1221900 　209340　 483.69% 9.28%
<1571> 日経インバ　　　　 　4350614 　795362.4　 447.00% 2.46%
<6754> アンリツ　　　　　 　8976100 　1742800　 415.04% 4.93%
<3496> アズーム　　　　　 　147800 　29440　 402.04% -4.27%
<7241> フタバ　　　　　　 　682600 　142920　 377.61% -2.8%
<2267>* ヤクルト　　　　　 　1178100 　257960　 356.70% -4.74%
<2035> 日経VI　　　　　 　1450865 　326755　 344.02% 7.49%
<6946> 日アビオ　　　　　 　351900 　79740　 341.31% -21.65%
<2427> アウトソシング　　 　5427700 　1290660　 320.54% 2.65%
<2175> SMS　　　　　　 　1381300 　331020　 317.29% 8.83%
<2521>* 上場米HE　　　　 　716820 　175416　 308.64% 0.18%
<4564> OTS　　　　　　 　6234100 　1527160　 308.22% -9.76%
<7826> フルヤ金属　　　　 　18500 　4620　 300.43% 2.69%
<9889> JBCCHD　　　 　326600 　83960　 288.99% 4.84%
<2802> 味の素　　　　　　 　4132300 　1093680　 277.83% 11.61%
<2327> 日鉄SOL　　　　 　962900 　257760　 273.56% -13.76%
<2229> カルビー　　　　　 　1126800 　303580　 271.17% 9.17%
<1346> MXS225　　　 　35786 　9805.8　 264.95% -2.57%
<4348> インフォコム　　　 　560800 　153740　 264.77% 1.83%
<8771> Eギャランティ　　 　1631200 　453580　 259.63% -12.95%
<2980> SREHD　　　　 　183300 　52560　 248.74% 8.62%
<4594> ブライトパス　　　 　13827600 　4032220　 242.93% -4.38%
<5922> 那須鉄　　　　　　 　11800 　3460　 241.04% -5.97%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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