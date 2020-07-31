*15:19JST 出来高変化率ランキング（14時台）～中国塗、ヤクルトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月31日 14:38 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4293> セプテーニHD 15683900 1158180 1254.19% 24.08%
<1369> DIAM225 16338 1690 866.75% -2.46%
<6803> ティアック 4155600 451920 819.54% 1.83%
<4617>* 中国塗 541900 79320 583.18% 17.07%
<2151> タケエイ 970000 142600 580.22% 13.62%
<1456> 225ベア 76573 11541.4 563.46% 2.7%
<1580> 日経-1倍 125020 19730 533.65% 2.72%
<4980> デクセリアルス 1221900 209340 483.69% 9.28%
<1571> 日経インバ 4350614 795362.4 447.00% 2.46%
<6754> アンリツ 8976100 1742800 415.04% 4.93%
<3496> アズーム 147800 29440 402.04% -4.27%
<7241> フタバ 682600 142920 377.61% -2.8%
<2267>* ヤクルト 1178100 257960 356.70% -4.74%
<2035> 日経VI 1450865 326755 344.02% 7.49%
<6946> 日アビオ 351900 79740 341.31% -21.65%
<2427> アウトソシング 5427700 1290660 320.54% 2.65%
<2175> SMS 1381300 331020 317.29% 8.83%
<2521>* 上場米HE 716820 175416 308.64% 0.18%
<4564> OTS 6234100 1527160 308.22% -9.76%
<7826> フルヤ金属 18500 4620 300.43% 2.69%
<9889> JBCCHD 326600 83960 288.99% 4.84%
<2802> 味の素 4132300 1093680 277.83% 11.61%
<2327> 日鉄SOL 962900 257760 273.56% -13.76%
<2229> カルビー 1126800 303580 271.17% 9.17%
<1346> MXS225 35786 9805.8 264.95% -2.57%
<4348> インフォコム 560800 153740 264.77% 1.83%
<8771> Eギャランティ 1631200 453580 259.63% -12.95%
<2980> SREHD 183300 52560 248.74% 8.62%
<4594> ブライトパス 13827600 4032220 242.93% -4.38%
<5922> 那須鉄 11800 3460 241.04% -5.97%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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