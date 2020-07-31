

*06:30JST 今日の注目スケジュール：自動車生産台数、中製造業PMI、米ミシガン大学消費者マインド指数など

＜国内＞

08:30 有効求人倍率(6月) 1.20倍

08:30 失業率(6月) 2.9％

08:50 鉱工業生産指数(6月) -8.9％

10:10 国債買い入れオペ(残存5ー10年、残存25年超)(日本銀行)

13:00 自動車生産台数(5月) -46.1％

14:00 建設工事受注(6月) -6.1％

14:00 住宅着工件数(6月) -12.3％

14:00 消費動向調査(7月)

17:00 長期国債買い入れの月間予定(8月、日本銀行)



Sun Asteriskが東証マザーズに新規上場(公開価格:700円)

日本情報クリエイトが東証マザーズに新規上場(公開価格:1300円)



＜海外＞

10:00 中・製造業PMI(7月) 50.9

10:00 中・非製造業PMI(7月) 54.4

10:00 中・総合PMI(7月) 54.2

18:00 欧・ユーロ圏GDP速報値(4-6月) -3.1％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(7月) 0.8％

20:30 印・インフラ産業8業種(6月) -23.4％

21:00 ブ・PPI製造業(6月) 0.87％

21:00 南ア・貿易収支(6月) 159億ランド

21:30 米・個人所得(6月) 0.5％ -4.2％

21:30 米・個人消費支出(6月) 5.6％ 8.2％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(6月) 0.9％ 1.0％

21:30 米・雇用コスト指数(4-6月) 0.6％ 0.8％

22:30 ブ・基礎的財政収支(6月) -1314億レアル

22:30 ブ・純債務対GDP比(6月) 55.0％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(7月) 43.5 36.6

23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(7月) 73.2



印・財政赤字(6月) 1兆8683億1千万ルピー



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》