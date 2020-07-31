マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：自動車生産台数、中製造業PMI、米ミシガン大学消費者マインド指数など

2020年7月31日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：自動車生産台数、中製造業PMI、米ミシガン大学消費者マインド指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(6月)　1.20倍
08:30　失業率(6月)　2.9％
08:50　鉱工業生産指数(6月)　-8.9％
10:10　国債買い入れオペ(残存5ー10年、残存25年超)(日本銀行)
13:00　自動車生産台数(5月)　-46.1％
14:00　建設工事受注(6月)　-6.1％
14:00　住宅着工件数(6月)　-12.3％
14:00　消費動向調査(7月)
17:00　長期国債買い入れの月間予定(8月、日本銀行)


Sun Asteriskが東証マザーズに新規上場(公開価格:700円)

日本情報クリエイトが東証マザーズに新規上場(公開価格:1300円)


＜海外＞
10:00　中・製造業PMI(7月)　50.9
10:00　中・非製造業PMI(7月)　54.4
10:00　中・総合PMI(7月)　54.2
18:00　欧・ユーロ圏GDP速報値(4-6月)　-3.1％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(7月)　0.8％
20:30　印・インフラ産業8業種(6月)　-23.4％
21:00　ブ・PPI製造業(6月)　0.87％
21:00　南ア・貿易収支(6月)　159億ランド
21:30　米・個人所得(6月)　0.5％　-4.2％
21:30　米・個人消費支出(6月)　5.6％　8.2％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(6月)　0.9％　1.0％
21:30　米・雇用コスト指数(4-6月)　0.6％　0.8％
22:30　ブ・基礎的財政収支(6月)　　-1314億レアル
22:30　ブ・純債務対GDP比(6月)　　55.0％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(7月)　43.5　36.6
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(7月)　　73.2


印・財政赤字(6月)　1兆8683億1千万ルピー


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望7月30日号　円高で一時104円台、株価は高値波乱の展開を予想　外国人売りで日経平均23,000円の壁..
  2. 日経平均テクニカル:5日続落、連日の終値25日線割れ
  3. ズバリ、今の貯蓄額はいくら？
  4. NY株式：NYダウ160ドル高、連銀による緩和策の長期維持期待広がる
  5. 幸和製作所は福祉用具・介護用品の総合メーカー
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. 金価格上昇中、貴金属投資の方法と特徴
  3. 世界を席巻してきたGAFAMとBATX、そして今後の主要テーマ　後編
  4. NY原油：反発、ドル安進行を意識した買いが入る
  5. 世界を席巻してきたGAFAMとBATX、そして今後の主要テーマ　前編
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒
  3. 【特集】温暖化防止のLNG(液化天然ガス)関連株、再生可能エエルギー関連株に注目
  4. NY外為：リスク回避が後退、ウイルスワクチン治験の良好な結果を好感
  5. 日本ドライケミカルが新発想の火災抑制剤放射器、京都アニメの事件を受け消防機器メーカーとして鋭意開発

広告

写真で見るニュース

  • ホンダ・アコード（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 宿泊・レジャー施設向けEV充電スタンドのプラゴバー（画像：プラゴ発表資料より）
  • 画像はイメージです。
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望7月30日号　円高で一時104円台、株価は高値波乱の展開を予想　外国人売りで日経平均23,000円の壁が厚い

ドル円が企業の想定を超えた安値に　米中対立でドル安・ユーロ高続くか

VISION-Sのコンセプトモデル。（画像: ソニーの発表資料より）

ソニーが株価1万円越えの切符か　走るスマホ・VISION-Sのテスト走行を初公開

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体