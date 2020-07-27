

*06:30JST 米国株は続落、米中対立深刻化を懸念（24日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（24日）

SEP20

Ｏ 22575（ドル建て）

Ｈ 22645

Ｌ 22275

Ｃ 22355 大証比-395（イブニング比-405）

Vol 5699



SEP20

Ｏ 22550（円建て）

Ｈ 22620

Ｌ 22250

Ｃ 22340 大証比-410（イブニング比-420）

Vol 23739

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（24日）

トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、

ファーストリテ<9983>、ＨＯＹＡ<7741>、富士通<6702>、エーザイ<4523>、ブリヂストン<

5108>、セコム<9735>、ＴＤＫ<6762>など、対東証比較（1ドル106.14円換算）で全般軟

調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 125.21 -0.65 6645 -84

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 30.48 0.08 6470 -22

6954 （FANUY） ファナック 19.26 0.02 20443 -377

6758 （SNE） ソニー 76.46 0.04 8115 -145

9432 （NTTYY） NTT 23.66 0.13 2511 -16.5

7974 （NTDOY） 任天堂 55.26 0.26 46922 -758

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 54.97 0.37 58345 -505

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 3.84 -0.02 408 -6.3

7267 （HMC） ホンダ 25.73 -0.15 2731 -42

8316 （SMFG） 三井住友 5.62 -0.02 2983 -51

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 98.41 0.11 10445 -125

8001 （ITOCY） 伊藤忠 44.43 0.13 2358 -34.5

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.54 -0.01 135 -2.7

8058 （MSBHY） 三菱商 41.61 -0.09 2208 -55

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 43.52 0.01 4619 -65

6902 （DNZOY） デンソー 19.00 0.03 4033 -75

6503 （MIELY） 三菱電 25.85 -0.06 1372 -27

6702 （FJTSY） 富士通 26.99 0.44 14324 -46

7751 （CAJ） キヤノン 19.67 -0.12 2088 -35.5

8031 （MITSY） 三井物 302.18 -0.71 1604 -34.5

7733 （OCPNY） オリンパス 18.63 0.14 1977 -19.5

4911 （SSDOY） 資生堂 61.76 0.24 6555 -63

4523 （ESALY） エーザイ 81.37 0.55 8637 -105

5108 （BRDCY） ブリヂストン 15.78 0.00 3350 -69

4901 （FUJIY） 富士フイルム 44.01 0.31 4671 -35

6301 （KMTUY） コマツ 21.33 -0.01 2264 -44.5

8802 （MITEY） 菱地所 14.78 0.05 1569 -23.5

9735 （SOMLY） セコム 21.40 0.06 9086 -115

2503 （KNBWY） キリン 19.36 0.12 2055 -13.5

7201 （NSANY） 日産自 7.82 0.00 415 -9.2

7270 （FUJHY） SUBARU 10.50 0.05 2229 -42

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.55 -0.02 483 -12.2

1925 （DWAHY） 大和ハウス 23.73 0.10 2519 -49

8591 （IX） オリックス 57.23 -0.19 1215 -28

8053 （SSUMY） 住友商 11.71 0.00 1243 -19

6645 （OMRNY） オムロン 69.30 0.85 7356 -54

1928 （SKHSY） 積水ハウス 19.54 0.14 2074 -24

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 100.32 0.16 10648 -172

3938 （LN） LINE 51.67 0.17 5484 -46

3407 （AHKSY） 旭化成 15.31 0.01 813 -12.9

6586 （MKTAY） マキタ 37.93 -0.05 4026 -69

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.66 -0.02 2823 -98.5

6723 （RNECY） ルネサス 2.69 0.00 571 -21

6988 （NDEKY） 日東電 29.23 0.05 6205 15

2802 （AJINY） 味の素 16.17 0.24 1716 -5

8002 （MARUY） 丸紅 47.72 -0.38 507 -3.8

4704 （TMIC） トレンド 58.29 0.14 6187 -73

1801 （TISCY） 大成建 8.85 0.20 3757 -83

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.51 -0.08 2393 28.5

3402 （TRYIY） 東レ 9.27 0.02 492 -9

（時価総額上位50位、1ドル106.14円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6479 （MNBEY） ミネベア 35.70 1895 38 2.05

1812 （KAJMY） 鹿島 11.96 1269 23 1.85

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.51 2393 28.5 1.21

5801 （FUWAY） 古河電 12.59 2673 28 1.06

5332 （TOTDY） ＴＯＴＯ 39.73 4217 27 0.64

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6753 （SHCAY） シャープ 2.66 1129 -53 -4.48

5233 （THYCY） 太平洋セメ 5.50 2335 -100 -4.11

3401 （TINLY） 帝人 15.20 1613 -68 -4.05

7012 （KWHIY） 川重 5.87 1558 -62 -3.83

7731 （NINOY） ニコン 8.25 876 -33 -3.63



「米国株式市場概況」（24日）

ＮＹＤＯＷ

終値：26469.89 前日比：-182.44

始値：26533.41 高値：26625.70 安値：26402.86

年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：10363.18 前日比：-98.24

始値：10294.41 高値：10418.75 安値：10217.31

年初来高値：10839.93 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3215.63 前日比：-20.03

始値：3218.58 高値：3227.26 安値：3200.05

年初来高値：3393.52 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.229％ 米10年国債 0.589％

米国株式相場は続落。ダウ平均は182.44ドル安の26469.89ドル、ナスダックは98.24ポイン

ト安の10363.18ポイントで取引を終了した。米国政府がテキサス州ヒューストンの中国総領

事館の閉鎖を命じた報復措置として、中国政府も成都の米国総領事館閉鎖を要求し、米中対

立深刻化で投資家心理が悪化し下落で寄り付いた。ハイテク株の売りも続き引けにかけて下

げ幅を拡大した。セクター別では、半導体・同製造装置、医薬品・バイオテクが下落した一

方で、小売りが上昇。

半導体メーカーのインテル（INTC）はCEOが７ナノメートル技術に基づく新製品の製造・開

発が遅れていることを明らかにしたほか自社生産撤退の可能性を示唆したことが嫌気され急

落。一方、すでに同規格に基づく新製品の販売を開始している同業のアドバンスト・マイク

ロ・デバイセズ（AMD）は急伸した。アルコール飲料会社のボストンビア（SAM）は予想を上

回る決算が好感され急伸。

各国の金融緩和、米中関係の不透明性などを背景に金スポット価格は2011年来で初めて1オン

ス＝1900ドルを突破した。



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