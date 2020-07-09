御殿場プレミアム・アウトレットで20周年記念セール開催

御殿場プレミアム・アウトレットは、2020年7月10日(金)から7月26日(日)までの期間、「20th アニバーサリー セール (20th Anniversary Sale)」を開催する。
御殿場プレミアム・アウトレットは、2020年に開業20周年を迎えた。節目となる今年は、大規模なリニューアルを実施し、ブランドラインナップを大きく広げる。20周年を記念するセールでは、新たにオープンしたブランドも参加予定。カルバン・クライン(Calvin Klein)や、デンハム(DENHAM)など、有名ブランドの商品を最大70%オフでゲットできるチャンスだ。
また、2020年9月30日(水)までは、人気アニメ「エヴァンゲリオン」とのコラボレーションイベントを開催。全高約3メートルの巨大オリジナル初号機のフォトスポットや、人気キャラクターのオリジナルアナウンスなど、ファン必見のイベントが盛りだくさんだ。
【詳細】
「20th アニバーサリー セール (20th Anniversary Sale)」
開催日：2020年7月10日(金)〜7月26日(日)
開催場所：御殿場プレミアム・アウトレット
住所：静岡県御殿場市深沢1312
時間：10:00～20:00 (季節により変動有り)
セール参加店舗例：エーグル(AIGLE)、カルバン・クライン(Calvin Klein)、チャムス(CHUMS)、デンハム(DENHAM)、ガリャルダガランテ(GALLARDAGALANTE)、ミレー(Millet)、モレスキン(Moleskine)、ニューバランス ゴルフ(New Balance Golf)、サボン(SABON)、シップス(SHIPS)など
■「エヴァンゲリオン×御殿場プレミアム・アウトレット開業20周年 御殿場補完計画」
期間：7月10日(金)〜9月30日(水)
内容：全高約3ｍの初号機×富士山のフォトスポットや、人気キャラクターによる館内アナウンスなど
【問い合わせ先】
御殿場プレミアム・アウトレット
TEL：0550-81-3122(自動応答による案内)
関連キーワード静岡県、プレミアム・アウトレット
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