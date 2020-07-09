ライフ RSS

 

御殿場プレミアム・アウトレットで20周年記念セール開催

2020年7月9日 17:41

小

中

大

印刷

記事提供元：ファッションプレス

　御殿場プレミアム・アウトレットは、2020年7月10日(金)から7月26日(日)までの期間、「20th アニバーサリー セール (20th Anniversary Sale)」を開催する。

　御殿場プレミアム・アウトレットは、2020年に開業20周年を迎えた。節目となる今年は、大規模なリニューアルを実施し、ブランドラインナップを大きく広げる。20周年を記念するセールでは、新たにオープンしたブランドも参加予定。カルバン・クライン(Calvin Klein)や、デンハム(DENHAM)など、有名ブランドの商品を最大70%オフでゲットできるチャンスだ。

　また、2020年9月30日(水)までは、人気アニメ「エヴァンゲリオン」とのコラボレーションイベントを開催。全高約3メートルの巨大オリジナル初号機のフォトスポットや、人気キャラクターのオリジナルアナウンスなど、ファン必見のイベントが盛りだくさんだ。

【詳細】
「20th アニバーサリー セール (20th Anniversary Sale)」
開催日：2020年7月10日(金)〜7月26日(日)
開催場所：御殿場プレミアム・アウトレット
住所：静岡県御殿場市深沢1312
時間：10:00～20:00 (季節により変動有り)
セール参加店舗例：エーグル(AIGLE)、カルバン・クライン(Calvin Klein)、チャムス(CHUMS)、デンハム(DENHAM)、ガリャルダガランテ(GALLARDAGALANTE)、ミレー(Millet)、モレスキン(Moleskine)、ニューバランス ゴルフ(New Balance Golf)、サボン(SABON)、シップス(SHIPS)など

■「エヴァンゲリオン×御殿場プレミアム・アウトレット開業20周年 御殿場補完計画」

期間：7月10日(金)〜9月30日(水)
内容：全高約3ｍの初号機×富士山のフォトスポットや、人気キャラクターによる館内アナウンスなど

【問い合わせ先】
御殿場プレミアム・アウトレット
TEL：0550-81-3122(自動応答による案内)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワード静岡県プレミアム・アウトレット

スポンサードリンク

ショッピングの最新ニュース

RSS

もっと見る

» ショッピングの最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 死語になった自動車用語「ボーリング」
  2. 日本の企業がZoomに要望? 役職に応じた画面サイズ変更機能など
  3. 富士通、コロナ後も原則リモート勤務へ　在宅手当導入し、新しい働き方を推進
  4. ハイブリッド車とEV車　生き残りの道は
  5. 新型コロナ、空気感染の危険性ありか　豪大学の研究
  1. 遅れた日産、先を行くマツダ、見通したトヨタ、売り方のスバル、出直しホンダ (2)
  2. 遅れた日産、先を行くマツダ、見通したトヨタ、売り方のスバル、出直しホンダ (3)
  3. 遅れた日産、先を行くマツダ、見通したトヨタ、売り方のスバル、出直しホンダ (4)
  4. 死語になった自動車用語「ボーリング」
  5. 遅れた日産、先を行くマツダ、見通したトヨタ、売り方のスバル、出直しホンダ(5)
  1. 『日産はカルロス・ゴーンでも変われなかった』 驚愕の事実、「技術の日産」に戻っていた
  2. 遅れた日産、先を行くマツダ、見通したトヨタ、売り方のスバル、出直しホンダ (1)
  3. 三菱スペースジェット納入問題! (2) 型式証明を取っても、量産能力はあるのか?
  4. トヨタ・ヤリス、ホンダ・フィット、どっちを選ぶ? (2) フィットはファミリーカー?
  5. 三菱スペースジェット納入問題! (1) 機体完成の見通しが立てられない

広告