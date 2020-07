コンバースの「ビッグCライン」スニーカー新作、コーデュロイのスリップオンモデルなど

コンバース(CONVERSE)の「ビッグCライン(BIG C LINE)」から、新作スニーカー全3型が登場。2020年8月に発売される。

1920年代に発売されたトラックシューズをアレンジした「ビッグ C TS OX(BIG C TS OX)」は、生成りのテープやシューレース、ガムソールを使用し、クラシカルな雰囲気に仕上げたスニーカーだ。ナチュラルなコーデに合わせやすいアイボリーとモカの2色を用意する。

また、「ビッグ C FG OX(BIG C FG OX)」は、40年代から50年代に登場したフィッシングブーツがベース。色褪せたような風合いのアッパーにトーンを抑えた同色のテープを組み合わせ、ヴィンテージ風に仕上げた。ダルグリーンとダークグレイというミリタリー感あるカラーで展開する。

さらに、フィッシングブーツを脱ぎ履きしやすいスリップオンタイプにアレンジした「ビッグ C FG コーデュロイ スリップオン(BIG C FG CORDUROY SLIP-ON)」も。コーデュロイのアッパーに生成りのテープを合わせ、温かみのある雰囲気に仕上げた。差し色にもなるテラコッタと、落ち着いたチャコールの2色を用意する。

【詳細】

コンバース「ビッグCライン」新作

発売時期:2020年8月

展開アイテム:

・ビッグ C TS OX 5,800円+税

カラー:アイボリー、モカ

・ビッグ C FG OX 6,000円+税

カラー:ダルグリーン、ダークグレイ

・ビッグ C FG コーデュロイ スリップオン 6,000円+税

カラー:テラコッタ、チャコール

サイズ展開:22.5~28.0cm、29.0cm

【問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL:0120-819-217

月~金曜日(土日・祝日のぞく) 9:00〜18:00