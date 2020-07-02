記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪貿易収支、米貿易収支、米・非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 マネタリーベース(6月) 3.9％
10:00 営業毎旬報告(6月30日現在、日本銀行)
＜海外＞
10:30 豪・貿易収支(5月) 90億豪ドル 88億豪ドル
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(7月) 0.24％
18:00 欧・ユーロ圏PPI(5月) -4.5％
18:00 欧・ユーロ圏失業率(5月) 7.6％ 7.3％
21:00 ブ・鉱工業生産(5月) -18.80％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 148万件
21:30 米・貿易収支(5月) -493億ドル -494億ドル
21:30 米・非農業部門雇用者数(6月) 300.0万人 250.9万人
21:30 米・失業率(6月) 12.3％ 13.3％
21:30 米・平均時給(6月) 5.5％ 6.7％
21:30 加・貿易収支(5月) -32.5億加ドル
23:00 米・製造業受注(5月) 8.0％ -13.0％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 7/1の強弱材料 7/ 1 08:18
- 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、独失業率(失業保険申請率)、米ISM製造業景況指数など 7/ 1 06:30
- 6/30の強弱材料 6/30 08:45
- 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など 6/30 06:30
- 6/29の強弱材料 6/29 08:33
広告