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今日の注目スケジュール：豪貿易収支、米貿易収支、米・非農業部門雇用者数など

2020年7月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪貿易収支、米貿易収支、米・非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　マネタリーベース(6月)　　3.9％
10:00　営業毎旬報告(6月30日現在、日本銀行)


＜海外＞
10:30　豪・貿易収支(5月)　90億豪ドル　88億豪ドル
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(7月)　　0.24％
18:00　欧・ユーロ圏PPI(5月)　　-4.5％
18:00　欧・ユーロ圏失業率(5月)　7.6％　7.3％
21:00　ブ・鉱工業生産(5月)　　-18.80％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　148万件
21:30　米・貿易収支(5月)　-493億ドル　-494億ドル
21:30　米・非農業部門雇用者数(6月)　300.0万人　250.9万人
21:30　米・失業率(6月)　12.3％　13.3％
21:30　米・平均時給(6月)　5.5％　6.7％
21:30　加・貿易収支(5月)　　-32.5億加ドル
23:00　米・製造業受注(5月)　8.0％　-13.0％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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