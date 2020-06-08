“チョコバナナ”トッピングや白桃のアートなパフェ、ストリングスホテル東京インターコンチネンタルで

品川のストリングスホテル東京インターコンチネンタルは、「ストリングス・パフェ」1周年のアニバーサリー・フレーバー3種を、カフェ&バー「リュトモス」にて2020年7月1日(水)から8月31日(月)まで発売する。
「ストリングス・パフェ」は、口どけや風味、食感など、細部に至るまで綿密に計算されたこだわりの味わいとアートのような美しさが魅力のパフェ。2020年の夏で1周年を迎える。
アニバーサリー・フレーバーとして登場するのは、デビュー・フレーバーをアップデートした「ピーチ」と「シャインマスカット」に加え、「オトナ・チョコバナナ」の3種だ。「オトナ・チョコバナナ」は、ブランデーと一緒に楽しむ大人な味のチョコバナナパフェ。チョコバナナを大胆にトッピングしたダイナミックなビジュアルが、遊び心を感じさせる。
「ストリングス・パフェ」は単品での提供に加え、2種を食べ比べしたい人におすすめな「デュオ・パフェ」セットや全種類を味わう「トリオ・パフェ」セットも提供される。
【詳細】
ストリングス・パフェ
販売期間：2020年7月1日(水)～8月31日(月)
場所：ストリングスホテル東京インターコンチネンタル カフェ&バー「リュトモス」(26階)
住所：東京港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー
時間：11:30～21:30(L.O. 21:00)
料金：
・ピーチ、シャインマスカット 各2,800円＋税
・オトナ・チョコバナナ 2,300円＋税
・デュオ・パフェ(選べるパフェ2種とドリンクのセット) 5,500円＋税
・トリオ・パフェ(パフェ全種とドリンクのセット) 7,500円＋税
※すべての表示料金はサービス料別。
【予約・問い合わせ先】
TEL：03-5783-1258(レストラン予約直通)
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