記事提供元：フィスコ
*17:44JST 【M&A速報：2020/06/05（2）】オリエンタルランド、ベンチャー企業への出資等を目的とした全額出資子会社を設立
■オリエンタルランド<4661>、ベンチャー企業への出資等を目的とした全額出資子会社を設立
■鳥貴族<3193>、持株会社体制に移行 商号を「鳥貴族ホールディングス」」に変更
■EVO FUND、フルッタフルッタ<2586>の新株予約権を行使 同社筆頭株主に
■日本ユニシス<8056>、中小企業評価AI エンジン「FAI(ファイ)」等提供のココペリと資本業務提携
■Fintechスタートアップ企業のAlpacaJapan、ミンカブ・ジ・インフォノイド<4436>とSBIグループからシリーズBで総額10億円の資金調達を実施
■エクソソームを標的とした検査技術・創薬の研究開発ベンチャーのテオリアサイエンス、SBIインベストメント運営ファンドからシリーズAで資金調達を実施
■多拠点ワークスペースアプリ開発のテレワーク・テクノロジーズ、ガイアックス<3775>などから資金調達を実施
■LARME、徳間書店から女性ファッション誌「LARME」全事業を譲り受け
■ぱど<4833>、子会社のリビングプロシードの全保有株式を譲渡
■ポールHD<3657>子会社のピットクルー、ピットクルー・コアオプスを吸収合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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