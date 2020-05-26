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マーベラス、Tencentと資本業務提携

2020年5月26日 18:51

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記事提供元：スラド

　ゲームやアニメ、舞台、音楽出版などを手がけるマーベラスが、中国・Tencent（騰訊）と資本業務提携を行うことを発表した（発表PDF）。これによりTencentはマーベラスの株式を取得し、議決権の20％を持つことになるという（AUTOMATONGAME Watch）。

　SCADA曰く、

　マーベラスも中国資本になっちまったか。コロナでアニメの新作も厳しいし、ゲームや舞台はさらに厳しいもんなぁ。中国資本でも、見て面白いアニメが作れることを示して欲しいなぁ。　なお、提携後もマーベラスは独立性・自主性を保つとしている。

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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

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