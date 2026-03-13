MOTA、イオン新浦安に車買取査定カウンターを開設へ

モビリティ事業を展開するMOTAは、千葉県浦安市のイオン新浦安ショッピングセンター内に3月26日、新たな車買取サービス拠点「MOTA車買取カウンター」をオープンする。

近年、車売却の方法として広く知られるようになったのが「一括査定サービス」だ。インターネット上で申し込みをすると複数の買取店から査定依頼が届き、比較検討することで高値売却も可能となる。

一方で、複数の買取業者からの電話連絡が相次ぐ「電話ラッシュ」や、複数回の査定訪問が必要な場合もあるなど、利用者の負担も指摘されている。

また都市部のマンションでは、立体駐車場などの事情から査定作業を行うスペースが確保できず、出張査定の利用が難しい場合もある。

こうした課題に対応する形で誕生したのが、ショッピングセンター内で査定を受けられる「MOTA車買取カウンター」だ。利用者は買い物のついでに車をカウンターへ預けるだけで、買い物を終える頃には査定額が提示される仕組みとなっている。

自宅に査定スタッフを招く必要がなく、電話対応の煩わしさや査定スペースの問題も解消される。またMOTAが提供する事前入札システムも活用されており、対面での接客とオンライン入札を組み合わせた形で査定依頼を行うことができる。

店舗はイオン新浦安ショッピングセンターの2階に設置され、受付時間は午前9時から午後9時まで。査定は無料で利用できる。

利用者のニーズに応じて、成約手数料無料で利用できる「MOTA車買取」と、交渉手続きなどをMOTAが代行する「MOTA車買取サポート」（手数料35,000円・税別）の2つのサービスプランを案内する。

MOTAでは、今回の店舗をモデルケースとして運用実績を蓄積し、今後は全国のショッピングセンターへの展開も視野に入れている。（記事：小泉嘉史・記事一覧を見る）