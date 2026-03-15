建設費高騰で都市木造に注目　中大規模建築の新潮流

今回のニュースのポイント

・建設費高騰を受け「木造」が新たな選択肢に: 鉄骨や鉄筋コンクリートの資材費・施工費上昇により、地方都市などで開発計画の遅延が指摘されるなか、比較的コストを抑えやすく工期短縮も期待できる中大規模木造が注目されています。

・住宅の「プレカット技術」を中高層建築へ応用: 構造技術の進化により、これまで住宅中心だった木造技術が商業・公共施設へも拡大。工場での自動加工(プレカット)を応用することで施工効率を高め、地域工務店の参画も可能にする動きが出ています。

・政府の規制緩和と脱炭素が追い風: 公共施設などでの木材利用を促す制度整備が進むなか、AQ Group主催のシンポジウムには建築家の藤本壮介氏らが登壇予定。都市建築における木造の可能性と課題についての議論が加速しています。

鉄骨や鉄筋コンクリートを使った建築コストの上昇が続く中、都市部の建築分野で「中大規模木造」に注目が集まっています。住宅で培われた木造技術を商業施設や公共施設などの建築に応用し、環境問題やコスト抑制や工期短縮につなげようという動きです。

建設業界では近年、資材価格の上昇や人手不足などを背景に建設費の高騰が続いています。鉄骨や鉄筋コンクリートを用いた建築では資材費や施工費の影響を受けやすく、地方都市を中心に開発計画が見直されたり、着工が遅れたりするケースも指摘されています。こうした状況の中で、比較的コストを抑えやすく施工期間の短縮も期待できる木造建築が新たな選択肢として注目され始めています。

日本では長らく、都市部の中高層建築は鉄骨や鉄筋コンクリートが主流でした。一方で木造建築は住宅など低層建物が中心とされてきました。しかし近年は構造技術の進化や設計手法の高度化により、中大規模建築でも木材を活用する取り組みが広がりつつあります。住宅で普及したプレカット技術(木造住宅の柱や梁などの構造材を、現場ではなく事前に専門工場でCAD/CAMシステムを用いて自動加工する手法)などを応用することで施工の効率化も可能とされ、地域の工務店や建設会社でも関わることができる建築手法として関心が高まっています。

こうした流れの背景には、政府による規制見直しの動きもあります。地方の人口減少や都市の再開発需要に対応するため、建築分野では木材利用を促す制度整備や規制緩和が進められてきました。脱炭素の観点からも木材利用の拡大が期待されており、公共施設や商業施設などで木造建築の導入を検討する自治体や企業も増えています。

こうした環境の変化を踏まえ、中大規模木造の可能性を議論するシンポジウムが予定されています。主催するのは注文住宅アキュラホームを手がけるAQ Groupで、同社は住宅分野で培った木造技術を都市建築へ広げる議論の場を設けたい考えです。大阪・関西万博の大屋根リングなど会場デザインプロデューサーを務める建築家の藤本壮介氏をはじめ、建築や構造、火災安全などの専門家が登壇し、都市建築における木造の可能性や課題について意見を交わす予定です。

鉄やコンクリートに依存してきた都市建築のあり方が変わりつつある中、中大規模木造はコストや環境、地域産業といった複数の課題に対応する建築手法として注目されています。都市建築の新たな選択肢として木造がどこまで広がるのか、今後の動向が注目されます。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・電気代は10年で5割増。補助終了と円安が家計の固定費に影響

・家計資産2286兆円を活かす。金融リテラシーが資産形成を左右

・共働き1300万世帯、専業主婦世帯の2倍超に。世帯単位での資金管理が問われる背景

