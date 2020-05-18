

*08:25JST 5/18

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（20037.47、+122.69）

・NYダウは上昇（23685.42、+60.08）

・ナスダック総合指数は上昇（9014.56、+70.84）

・VIX指数は低下（31.89、-0.72）

・米原油先物は上昇（29.43、+1.87）

・日銀のETF購入

・新型コロナウイルス治療薬開発

・経済活動再開

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・7-9月期の業績回復期待

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（20020、大阪比-20）

・1ドル107円10-20銭

・SOX指数は下落（1700.89、-38.16）

・米長期金利は上昇

・米中摩擦再燃

・新型コロナ感染の再拡大

・業績予想「未定」続出

留意事項

・国内総生産（GDP）速報値（1-3月）

・第3次産業活動指数（3月）

・投信概況（4月）

・ソフトバンクG<9984>など決算発表

・中国新築住宅価格（4月）

・米NAHB住宅市場指数（5月）

・世界保健機構（WHO）年次総会

・カナダ市場は休場《ST》