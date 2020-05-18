記事提供元：フィスコ
*08:25JST 5/18
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（20037.47、+122.69）
・NYダウは上昇（23685.42、+60.08）
・ナスダック総合指数は上昇（9014.56、+70.84）
・VIX指数は低下（31.89、-0.72）
・米原油先物は上昇（29.43、+1.87）
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・経済活動再開
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・7-9月期の業績回復期待
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（20020、大阪比-20）
・1ドル107円10-20銭
・SOX指数は下落（1700.89、-38.16）
・米長期金利は上昇
・米中摩擦再燃
・新型コロナ感染の再拡大
・業績予想「未定」続出
留意事項
・国内総生産（GDP）速報値（1-3月）
・第3次産業活動指数（3月）
・投信概況（4月）
・ソフトバンクG<9984>など決算発表
・中国新築住宅価格（4月）
・米NAHB住宅市場指数（5月）
・世界保健機構（WHO）年次総会
・カナダ市場は休場《ST》
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