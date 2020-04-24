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【M&A速報：2020/04/24（1）】ダイセル<4202>、腸内フローラ検査のサイキンソーと資本業務提携

2020年4月24日 12:43

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記事提供元：フィスコ


*12:43JST 【M&A速報：2020/04/24（1）】ダイセル<4202>、腸内フローラ検査のサイキンソーと資本業務提携
■ダイセル<4202>、腸内フローラ検査のサイキンソーと資本業務提携

■ダイセル<4202>、グループ企業を再編　樹脂コンパウンド製造子会社ダイセルポリマーの吸収合併など

■幼稚園・保育園向けネット写真販売サービス「はいチーズ！」提供の千、保育業務支援システム「Hoisys」運営の保育ICTを買収

■KLab<3656>、アニメーション制作会社ぴえろと資本業務提携

■IoTプランター・シェア型コミュニティファーム展開のプランティオ、ジェネシア・ベンチャーズなどから総額2.3億円の資金調達を実施

■オフライン広告プラットフォーム「Bizpa」展開のビズパ、Coral Capitalなどから資金調達を実施

■風力発電機メンテナンスロボット開発のLEBO ROBOTICS、マネックスベンチャーズなどから資金調達を実施

■麻生、廣済堂<7868>に追加出資　出資比率20.04％に

■パイプドビッツ、フレンディットからクラウド型グループウェア×CMS×SNS連携プラットフォーム 「スパイラル プレース」事業を譲り受け

■沖縄県で貸切バス等展開の新報トラスト、警備・管財事業を極東警備センターに承継　同社は「海邦セキュリティ」に商号変更

■アルファレオHD、乾汽船<9308>から臨時株主総会開催禁止の仮処分申立て準備の告知を受けたことに関してコメントを発表

■アルファレオHD、乾汽船<9308>が一部株主に提供した委任状勧誘の書面を公開

■リズム時計工業<7769>、子会社東北リズムとリズム協伸の吸収合併を決議

■タケエイ<2151>、三井E&Sエンジニアリング子会社の市原グリーン電力を買収　循環資源は持ち分法適用会社化

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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