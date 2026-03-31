*06:59JST 30日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、利上げ警戒感後退で下支え

■NY株式：米国株式市場はまちまち、利上げ警戒感後退で下支え

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は49.50ドル高の45216.14ドル、ナスダックは153.72ポイント安の20794.64で取引を終了した。

値ごろ感からの買いや長期金利の低下を好感した買いに、寄り付き後、上昇。トランプ大統領がイランのエネルギー施設、発電所攻撃の可能性を警告しイラン戦争の激化、長期化が警戒され原油価格が一段と上昇するに連れ、相場は失速した。その後、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の発言が想定された程タカ派色が強まらず年内の利上げ警戒感が後退しダウはプラス圏を維持。ナスダックは半導体におされ下落に転じ、まちまちで終了。セクター別では、保険が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

金属製品メーカーのアルコア（AA）はイランがアラブ首長国連邦（UAE）のアルミニウム製錬所を攻撃、供給混乱で価格が上昇したため、収益増の思惑に買われた。住宅ローン貸し手に安定した資金供給するために合衆国議会により設立された連邦住宅抵当公庫ファニーメイ（FNMA）やフレディー・マック（FMCC）は、著名投資家が株価を巡り「過小評価されている」と言及したため、それぞれ上昇。サイバーセキュリティサービス会社のクラウドストライク・ホールディングス（CRWD）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。同業のパロアルト・ネットワークス（PANW）も上昇した。

金融サービスプラットフォーム運営会社のロビンフッド・マーケッツ（HOOD）は宇宙開発企業スペースXが予定している新規株式公開（IPO）で個人投資家に30％割り当てを検討しているとマスク氏が明らかにしたが、販売枠で同社が除外される可能性が報じられ、下落。フィンテックのソーファイ・テクノロジーズ（SOFI）も下落した。フードサービス業界向けに食品・関連製品を供給するシスコ（SYY）は負債210億ドル含めた非上場企業ジェトロレストランデポの買収を発表し、大幅安。

パウエルFRB議長はハーバード大で開催されたイベントで、金融政策を巡り「様子見が可能な良い位置にあると考えている」と述べた。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：米がイランのエネルギー施設攻撃を警告、原油高で欧州通貨安

30日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円33銭まで下落後、159円74銭まで上昇し、159円70銭で引けた。三村財務官の発言「円のさらなる下落を抑えるため断固たる措置が必要」を受けた当局による円安是正措置を警戒し、円の買戻しが強まった。さらに、米3月ダラス連銀製造業活動指数が予想外のマイナスに落ち込んだほか、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が原油高にもかかわらず当面政策金利据え置きを支持し、利上げに特に言及しなかったため長期金利が低下、ドル買いも限定的となった。

ユーロ・ドルは1.1490ドルから1.1443ドルまで下落し、1.1459ドルで引けた。トランプ米大統領がイランのエネルギー施設攻撃の可能性を警告し、戦争激化・長期化による原油先高観にドル買いが優勢となった。ユーロ・円は183円22銭から182円59銭まで下落。ポンド・ドルは1.3238ドルから1.3174ドルまで下落した。ドル・スイスは0.79992フランから0.8013フランまで上昇した。

■NY原油：続伸、時間外取引で上げ幅拡大

30日のNY原油先物5月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋3.24ドル（＋3.25％）の102.88ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは99.43－104.97ドル。米国とイスラエルの攻撃は一段と強まる可能性があり、イランも戦闘継続を表明しており、中東紛争の終結時期は予測できないため、通常取引終了後の時間外取引で104.97ドルまで値上り。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 47.23ドル +0.26ドル（+0.55％）

モルガン・スタンレー（MS） 158.37ドル -0.02ドル（-0.01％）

ゴールドマン・サックス（GS）807.60ドル +4.71ドル（+0.58％）

インテル（INTC） 41.19ドル -1.94ドル（-4.49％）

アップル（AAPL） 246.63ドル -2.17ドル（-0.87％）

アルファベット（GOOG） 273.14ドル -0.62ドル（-0.22％）

メタ（META） 536.38ドル +10.66ドル（+2.02％）

キャタピラー（CAT） 667.43ドル -27.97ドル（-4.02％）

アルコア（AA） 63.22ドル +4.81ドル（+8.23％）

ウォルマート（WMT） 123.50ドル +0.61ドル（+0.49％）《YY》