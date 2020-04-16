興研　急騰、医療機関向け防じんマスク用生産設備増設／新興市場スナップショット



*14:14JST <7963> 興研 2775 +312

急騰。医療機関向け使い捨て式防じんマスク用生産設備を増設すると発表している。新型コロナウイルスの感染拡大を背景に海外で製造したマスクの日本への輸出が一時停止となるなど流通リスクが発生したことから、国内の設備増設で供給量を増やす。立地は神奈川県の中井テクノヤード近隣で、増設能力は月産60万枚。投資総額は約3.00億円となる。8月ごろから順次稼働する予定。《US》