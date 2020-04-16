記事提供元：フィスコ
*13:53JST ネオス---急伸、オンラインの数学学習サービス開発を発表
ネオス<3627>は急伸。教育測定研究所が運営する教育プラットフォーム「スタディプラットフォーム」において、教育開発出版が提供する中学生向け数学学習サービス「数学者を召喚したらイケメンだった」を開発したと前日に発表している。これは、中学1-3年生向けの数学カリキュラムをストーリー仕立てで学ぶことが出来るオンライン学習サービスとなっている。休校措置の増加傾向が続くなか、自宅学習を支援するものとして需要拡大が期待される展開に。《HH》
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