マーケット RSS

 

東証業種別ランキング：小売業が上昇率トップ

2020年4月14日 16:15

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*16:15JST 東証業種別ランキング：小売業が上昇率トップ
小売業が上昇率トップ。前日に今期大幅増益見通しを発表したファミマ<8028>が9％上昇し指数を押し上げた。そのほか、海運業、サービス業、輸送用機器、非鉄金属、鉄鋼などが上昇率上位につづいた。一方、空運業と建設業の2業種は軟調となった。

1. 小売業 ／ 1,071.06 ／ 3.20
2. 海運業 ／ 186.34 ／ 3.17
3. サービス業 ／ 1,838.03 ／ 3.05
4. 輸送用機器 ／ 2,227.11 ／ 2.99
5. 非鉄金属 ／ 655.09 ／ 2.68
6. 鉄鋼 ／ 237.07 ／ 2.50
7. 電気機器 ／ 2,180.4 ／ 2.46
8. その他製品 ／ 2,808.49 ／ 2.33
9. 機械 ／ 1,509.89 ／ 2.11
10. 精密機器 ／ 7,432.16 ／ 2.02
11. 不動産業 ／ 1,147.13 ／ 2.02
12. 金属製品 ／ 871.25 ／ 1.96
13. 水産・農林業 ／ 450.26 ／ 1.80
14. 化学工業 ／ 1,794.76 ／ 1.74
15. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,366.79 ／ 1.73
16. 陸運業 ／ 1,957.77 ／ 1.73
17. 情報・通信業 ／ 3,698.15 ／ 1.71
18. 銀行業 ／ 113.22 ／ 1.65
19. ガラス・土石製品 ／ 774.98 ／ 1.60
20. 証券業 ／ 273.57 ／ 1.57
21. 医薬品 ／ 3,048.89 ／ 1.52
22. 卸売業 ／ 1,266.99 ／ 1.52
23. ゴム製品 ／ 2,330.76 ／ 1.45
24. 繊維業 ／ 476.66 ／ 1.45
25. 食料品 ／ 1,547.13 ／ 1.42
26. 電力・ガス業 ／ 395.77 ／ 1.35
27. 保険業 ／ 828.37 ／ 0.80
28. 石油・石炭製品 ／ 851.96 ／ 0.77
29. 鉱業 ／ 197.05 ／ 0.67
30. その他金融業 ／ 500.55 ／ 0.59
31. パルプ・紙 ／ 487.44 ／ 0.10
32. 建設業 ／ 949.17 ／ -0.08
33. 空運業 ／ 179.09 ／ -0.43《US》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 【特集】大暴落した原油価格関連株と米国の10年物国債利回り関連株にスタンバイ
  2. 個人投資家・有限亭玉介：新型コロナ収束期待を込めて…反発期待の銘柄群【FISCOソーシャルレポーター】
  3. 【どう見るこの相場】「水準より変化率」なら原油価格関連株、米長期金利関連株は連動ゾーン
  4. コロナショック:中国は「大失業時代」突入へ、景気刺激も「焼け石に水」
  5. NY原油：小幅続落で22.41ドル、上値の重さは払拭されず
  1. NY原油：大幅反落で22.76ドル、米国の減産は保証されず
  2. 2020年の原油価格は大幅下落の公算、米国経済にどのような影響を及ぼすのか？
  3. 【特集】大暴落した原油価格関連株と米国の10年物国債利回り関連株にスタンバイ
  4. NY原油：続落で23.63ドル、10日にG20エネルギー相会議開催
  5. NY原油：反発で25.09ドル、大規模な減産への期待残る
  1. “武漢ウイルス”の裏で起こっていること、元統合幕僚長の岩崎氏「流石！中国は只者ではない」
  2. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  3. 相場展望3月17日号　現在は極端に売られ過ぎ、だが買いは4月前半か　新型コロナウイルスはいずれ終息
  4. NY原油：大幅反落で22.76ドル、米国の減産は保証されず
  5. コロナショックで米ドル崩壊? 原因は原油価格の低迷と未曽有の量的緩和にあった

広告

写真で見るニュース

  • 「 Alfa Romeo 4C/4C Spider」（画像：FCAジャパン発表資料より）
  • (c) 123rf
  • ブレイズスマートEV（画像: ブレイズの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望4月14日号　米国株の高値は、FRBの支援によるもので盤石でない　新型コロナ収束の期間次第で今後が変わる

拡大するインパクト投資　社会と環境への取り組みが企業価値を高める時代へ

新型コロナ関連の経営破たん、全国で51件に　東京商工リサーチ調べ

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体