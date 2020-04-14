

*16:15JST 東証業種別ランキング：小売業が上昇率トップ

小売業が上昇率トップ。前日に今期大幅増益見通しを発表したファミマ<8028>が9％上昇し指数を押し上げた。そのほか、海運業、サービス業、輸送用機器、非鉄金属、鉄鋼などが上昇率上位につづいた。一方、空運業と建設業の2業種は軟調となった。

1. 小売業 ／ 1,071.06 ／ 3.20

2. 海運業 ／ 186.34 ／ 3.17

3. サービス業 ／ 1,838.03 ／ 3.05

4. 輸送用機器 ／ 2,227.11 ／ 2.99

5. 非鉄金属 ／ 655.09 ／ 2.68

6. 鉄鋼 ／ 237.07 ／ 2.50

7. 電気機器 ／ 2,180.4 ／ 2.46

8. その他製品 ／ 2,808.49 ／ 2.33

9. 機械 ／ 1,509.89 ／ 2.11

10. 精密機器 ／ 7,432.16 ／ 2.02

11. 不動産業 ／ 1,147.13 ／ 2.02

12. 金属製品 ／ 871.25 ／ 1.96

13. 水産・農林業 ／ 450.26 ／ 1.80

14. 化学工業 ／ 1,794.76 ／ 1.74

15. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,366.79 ／ 1.73

16. 陸運業 ／ 1,957.77 ／ 1.73

17. 情報・通信業 ／ 3,698.15 ／ 1.71

18. 銀行業 ／ 113.22 ／ 1.65

19. ガラス・土石製品 ／ 774.98 ／ 1.60

20. 証券業 ／ 273.57 ／ 1.57

21. 医薬品 ／ 3,048.89 ／ 1.52

22. 卸売業 ／ 1,266.99 ／ 1.52

23. ゴム製品 ／ 2,330.76 ／ 1.45

24. 繊維業 ／ 476.66 ／ 1.45

25. 食料品 ／ 1,547.13 ／ 1.42

26. 電力・ガス業 ／ 395.77 ／ 1.35

27. 保険業 ／ 828.37 ／ 0.80

28. 石油・石炭製品 ／ 851.96 ／ 0.77

29. 鉱業 ／ 197.05 ／ 0.67

30. その他金融業 ／ 500.55 ／ 0.59

31. パルプ・紙 ／ 487.44 ／ 0.10

32. 建設業 ／ 949.17 ／ -0.08

33. 空運業 ／ 179.09 ／ -0.43《US》