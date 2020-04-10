テイツー　大幅に続伸、20年2月期の営業利益予想を2.60億円に上方修正、中古商材注力で粗利確保／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*11:16JST <7610> テイツー 34 +8
大幅に続伸。20年2月期の営業利益を従来予想の1.20億円から2.60億円（前期実績2.02億円）に上方修正している。「古本市場」などの店舗で中古商材に注力し、粗利を確保した。経費削減活動による販管費の抑制も利益拡大に貢献する見通し。また、店舗など固定資産の減損損失0.68億円、法人税等調整額で0.41億円の利益を計上する。純利益予想は0.40億円から1.78億円（同1.08億円）に引き上げた。《HH》
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