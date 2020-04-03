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出来高変化率ランキング（14時台）～浅沼組、JTOWERなどがランクイン

2020年4月3日 15:10

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記事提供元：フィスコ


*15:10JST 出来高変化率ランキング（14時台）～浅沼組、JTOWERなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [4月3日　14:35　現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

（直近5日平均出来高比較）

コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率

<4586> メドレックス　　　 　7321000 　161440　 4434.81% 19.28%
<4061> デンカ　　　　　　 　16136000 　508180　 3075.25% 22.97%
<3990> UUUM　　　　　 　4436200 　380380　 1066.25% 11.83%
<4484> ランサーズ　　　　 　1284400 　216740　 492.60% 1.39%
<7087> ウイルテック　　　 　186400 　31700　 488.01% 2.35%
<1852>* 浅沼組　　　　　　 　659600 　117120　 463.18% -9.92%
<9273> コーア商事H　　　 　637300 　115080　 453.79% 1.24%
<3900> クラウドワクス　　 　1556600 　296380　 425.20% 6.78%
<4531> 有機薬　　　　　　 　1315000 　267500　 391.59% 7.14%
<3799> キーウェア　　　　 　547900 　111680　 390.60% -9.09%
<3054> ハイパー　　　　　 　823100 　208420　 294.92% -18.62%
<3625> テックファーム　　 　266700 　78260　 240.79% -0.41%
<3193> 鳥貴族　　　　　　 　983500 　291540　 237.35% -14.99%
<4485>* JTOWER　　　 　551600 　171420　 221.78% -3.64%
<3558> ロコンド　　　　　 　666600 　225100　 196.14% 4.4%
<1591> J日経400　　　 　6914 　2408.8　 187.03% -0.99%
<6862>* ミナトHD　　　　 　283600 　99760　 184.28% -0.37%
<9325> ファイズHD　　　 　859100 　315660　 172.16% -8.7%
<3987> エコモット　　　　 　106800 　39620　 169.56% -0.41%
<3547> 串カツ田中HD　　 　817000 　307360　 165.81% -9.57%
<1475> iSTOPIX　　 　266336 　104314.2　 155.32% -1.1%
<1577> 高配当70　　　　 　7417 　2916.2　 154.34% -1.42%
<7047> ポート　　　　　　 　418700 　165040　 153.70% -8.87%
<6245> ヒラノテク　　　　 　52100 　20660　 152.18% -4.13%
<3649> ファインデクス　　 　388600 　154220　 151.98% 0.86%
<9419> ワイヤレスG　　　 　1056600 　422760　 149.93% -11.78%
<3664> モブキャスト　　　 　2490700 　998600　 149.42% 0%
<6200> インソース　　　　 　818700 　347140　 135.84% -23.33%
<4434> サーバーワークス　 　191700 　82000　 133.78% -2.35%
<2695> くら寿司　　　　　 　459200 　197820　 132.13% -7.53%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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