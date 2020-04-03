*15:10JST 出来高変化率ランキング（14時台）～浅沼組、JTOWERなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月3日 14:35 現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
（直近5日平均出来高比較）
コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率
<4586> メドレックス 7321000 161440 4434.81% 19.28%
<4061> デンカ 16136000 508180 3075.25% 22.97%
<3990> UUUM 4436200 380380 1066.25% 11.83%
<4484> ランサーズ 1284400 216740 492.60% 1.39%
<7087> ウイルテック 186400 31700 488.01% 2.35%
<1852>* 浅沼組 659600 117120 463.18% -9.92%
<9273> コーア商事H 637300 115080 453.79% 1.24%
<3900> クラウドワクス 1556600 296380 425.20% 6.78%
<4531> 有機薬 1315000 267500 391.59% 7.14%
<3799> キーウェア 547900 111680 390.60% -9.09%
<3054> ハイパー 823100 208420 294.92% -18.62%
<3625> テックファーム 266700 78260 240.79% -0.41%
<3193> 鳥貴族 983500 291540 237.35% -14.99%
<4485>* JTOWER 551600 171420 221.78% -3.64%
<3558> ロコンド 666600 225100 196.14% 4.4%
<1591> J日経400 6914 2408.8 187.03% -0.99%
<6862>* ミナトHD 283600 99760 184.28% -0.37%
<9325> ファイズHD 859100 315660 172.16% -8.7%
<3987> エコモット 106800 39620 169.56% -0.41%
<3547> 串カツ田中HD 817000 307360 165.81% -9.57%
<1475> iSTOPIX 266336 104314.2 155.32% -1.1%
<1577> 高配当70 7417 2916.2 154.34% -1.42%
<7047> ポート 418700 165040 153.70% -8.87%
<6245> ヒラノテク 52100 20660 152.18% -4.13%
<3649> ファインデクス 388600 154220 151.98% 0.86%
<9419> ワイヤレスG 1056600 422760 149.93% -11.78%
<3664> モブキャスト 2490700 998600 149.42% 0%
<6200> インソース 818700 347140 135.84% -23.33%
<4434> サーバーワークス 191700 82000 133.78% -2.35%
<2695> くら寿司 459200 197820 132.13% -7.53%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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