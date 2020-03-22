MS、Windows 10 バージョン1709 Enterprise/Educationのサポート6カ月間延長

Microsoftは19日、Windows 10 Enterprise/Education/IoT Enterpriseの3エディションについて、バージョン1709(Fall Creators Update)のサポートを10月13日まで延長すると発表した(Windows IT Pro Blogの記事、 Neowinの記事、 SlashGearの記事、 Computerworldの記事)。
Windows 10 バージョン1709ではHome/Pro/Pro Education/Pro for Workstationの4エディションが昨年4月9日にサポートを終了しており、Enterprise/Education/IoT Enterpriseの3エディションは今年4月14日のサポート終了が予定されていた。サポート延長の理由としてMicrosoftでは、現在の公衆衛生に関する状況を評価した結果、ユーザーの直面する多くの問題の一つを緩和するためと説明している。
なお、GoogleはChrome 81の安定版リリース延期を発表しているが、Microsoftもこれに合わせてChromium 81ベースのMicrosoft Edge 81安定版リリースを延期し、当面はEdge 80のセキュリティおよび安定性向上に注力するとのことだ。
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関連キーワードGoogle、Microsoft、Windows、Windows 10、IoT（Internet of Things）、Chrome、Microsoft Edge、Chromium、Creators Update
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