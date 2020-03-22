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MS、Windows 10 バージョン1709 Enterprise/Educationのサポート6カ月間延長

2020年3月22日 18:35

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記事提供元：スラド

Microsoftは19日、Windows 10 Enterprise/Education/IoT Enterpriseの3エディションについて、バージョン1709(Fall Creators Update)のサポートを10月13日まで延長すると発表した(Windows IT Pro Blogの記事Neowinの記事SlashGearの記事Computerworldの記事)。

Windows 10 バージョン1709ではHome/Pro/Pro Education/Pro for Workstationの4エディションが昨年4月9日にサポートを終了しており、Enterprise/Education/IoT Enterpriseの3エディションは今年4月14日のサポート終了が予定されていた。サポート延長の理由としてMicrosoftでは、現在の公衆衛生に関する状況を評価した結果、ユーザーの直面する多くの問題の一つを緩和するためと説明している。

なお、GoogleはChrome 81の安定版リリース延期を発表しているが、Microsoftもこれに合わせてChromium 81ベースのMicrosoft Edge 81安定版リリースを延期し、当面はEdge 80のセキュリティおよび安定性向上に注力するとのことだ。　

スラドのコメントを読む | セキュリティセクション | セキュリティ | 医療 | インターネット | Chromium | Windows | IT

　関連ストーリー：
Google、ChromeブラウザーおよびChrome OSの次バージョンリリースを一時停止 2020年03月21日
Windows 10 Mobile、サポート終了を1月に延期 2019年12月16日
Windows 10 Fall Creators Update、一般向けにリリース 2017年10月19日

※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

関連キーワードGoogleMicrosoftWindowsWindows 10IoT（Internet of Things）ChromeMicrosoft EdgeChromiumCreators Update

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