ミーンズワイル×ダナーのマウンテンブーツ、大胆なウェービングテープにリフレクター加工

ミーンズワイル(meanswhile)とダナー(Danner)のコラボレーションブーツ「ダナー マウンテン “ハーネス”(Danner Mountain "Harness")」が発売される。

第2弾となるコラボレーションでは、第1弾と同様、ダナーを象徴する「マウンテンライト(Mountain Light)」がベース。ミーンズワイルのアノラックジャケットのディテールに使われるウェービングコードを大胆にあしらい、ワンハンドでフィッティング調整ができるようアレンジした。

さらに、ウェービングテープの両面にはリフレクターを圧着加工し、機能性と都会的なデザインを兼ね備えた1足に仕上げた。

カラーは、スムースレザーのブラックと、経年変化を楽しめるスエードのネイビーおよびブラウンを取り揃える。

【詳細】

ミーンズワイル×ダナー「ダナー マウンテン “ハーネス”」

発売日：2020年3月5日(木)

価格：62,000円＋税

サイズ：24.5〜28cm(0.5cm刻み)

カラー：ミッドナイト/リフレクト、フォレスト/リフレクト、オーシャン/リフレクト