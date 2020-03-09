ミーンズワイル×ダナーのマウンテンブーツ、大胆なウェービングテープにリフレクター加工

記事提供元：ファッションプレス
ミーンズワイル(meanswhile)とダナー(Danner)のコラボレーションブーツ「ダナー マウンテン “ハーネス”(Danner Mountain "Harness")」が発売される。
第2弾となるコラボレーションでは、第1弾と同様、ダナーを象徴する「マウンテンライト(Mountain Light)」がベース。ミーンズワイルのアノラックジャケットのディテールに使われるウェービングコードを大胆にあしらい、ワンハンドでフィッティング調整ができるようアレンジした。
さらに、ウェービングテープの両面にはリフレクターを圧着加工し、機能性と都会的なデザインを兼ね備えた1足に仕上げた。
カラーは、スムースレザーのブラックと、経年変化を楽しめるスエードのネイビーおよびブラウンを取り揃える。
【詳細】
ミーンズワイル×ダナー「ダナー マウンテン “ハーネス”」
発売日：2020年3月5日(木)
価格：62,000円＋税
サイズ：24.5〜28cm(0.5cm刻み)
カラー：ミッドナイト/リフレクト、フォレスト/リフレクト、オーシャン/リフレクト
関連キーワードコラボレーション、ミーンズワイル(meanswhile)
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