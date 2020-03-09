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ミーンズワイル×ダナーのマウンテンブーツ、大胆なウェービングテープにリフレクター加工

2020年3月9日 19:44

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記事提供元：ファッションプレス

　ミーンズワイル(meanswhile)とダナー(Danner)のコラボレーションブーツ「ダナー マウンテン “ハーネス”(Danner Mountain "Harness")」が発売される。

　第2弾となるコラボレーションでは、第1弾と同様、ダナーを象徴する「マウンテンライト(Mountain Light)」がベース。ミーンズワイルのアノラックジャケットのディテールに使われるウェービングコードを大胆にあしらい、ワンハンドでフィッティング調整ができるようアレンジした。

　さらに、ウェービングテープの両面にはリフレクターを圧着加工し、機能性と都会的なデザインを兼ね備えた1足に仕上げた。

　カラーは、スムースレザーのブラックと、経年変化を楽しめるスエードのネイビーおよびブラウンを取り揃える。

【詳細】
ミーンズワイル×ダナー「ダナー マウンテン “ハーネス”」
発売日：2020年3月5日(木)
価格：62,000円＋税
サイズ：24.5〜28cm(0.5cm刻み)
カラー：ミッドナイト/リフレクト、フォレスト/リフレクト、オーシャン/リフレクト

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードコラボレーションミーンズワイル(meanswhile)

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