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3/4の強弱材料

2020年3月4日 08:20

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記事提供元：フィスコ


*08:20JST 3/4
[強弱材料]

強気材料
・米原油先物は上昇（47.18、+0.43）
・米長期金利は低下
・新型肺炎で追加金融緩和期待
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（21082.73、-261.35）
・NYダウは下落（25917.41、-785.91）
・ナスダック総合指数は下落（8684.09、-268.08)
・シカゴ日経225先物は下落（20880、大阪比-100）
・1ドル107円10-20銭
・SOX指数は下落（1705.26、-60.12）
・VIX指数は上昇（36.82、+3.40）
・新型肺炎の感染拡大
・「桜を見る会」問題
・消費増税による景気下押し

留意事項
・総合PMI（2月）
・Kids Smile Holdingsが新規上場
・中国財新総合PMI（2月）
・ユーロ圏総合PMI（2月）
・ユーロ圏小売売上高（1月）
・米MBA住宅ローン申請指数（先週）
・米ADP全米雇用報告（2月）
・米総合PMI（2月）
・米ISM非製造業総合景況指数（2月）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表《ST》

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