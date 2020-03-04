

*08:20JST 3/4

[強弱材料]

強気材料

・米原油先物は上昇（47.18、+0.43）

・米長期金利は低下

・新型肺炎で追加金融緩和期待

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（21082.73、-261.35）

・NYダウは下落（25917.41、-785.91）

・ナスダック総合指数は下落（8684.09、-268.08)

・シカゴ日経225先物は下落（20880、大阪比-100）

・1ドル107円10-20銭

・SOX指数は下落（1705.26、-60.12）

・VIX指数は上昇（36.82、+3.40）

・新型肺炎の感染拡大

・「桜を見る会」問題

・消費増税による景気下押し

留意事項

・総合PMI（2月）

・Kids Smile Holdingsが新規上場

・中国財新総合PMI（2月）

・ユーロ圏総合PMI（2月）

・ユーロ圏小売売上高（1月）

・米MBA住宅ローン申請指数（先週）

・米ADP全米雇用報告（2月）

・米総合PMI（2月）

・米ISM非製造業総合景況指数（2月）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表《ST》