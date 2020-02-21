EDMフェス「デイドリーム フェスティバル ジャパン」三重・長島で

EDMフェス「デイドリーム フェスティバル ジャパン(Daydream Festival Japan)」が、三重・ナガシマリゾートで2020年4月19日(日)に開催される。

■オランダ発EDMフェス「デイドリーム フェスティバル」日本初上陸

「デイドリーム フェスティバル」は、オランダを拠点に大型フェスをヨーロッパで展開するPar-Tが手掛けるEDMフェス。これまでメキシコ、ベルギー、オランダ、中国、スペインなど世界各地で開催しており、今回はオランダでの初開催から10周年記念として日本での開催が実現する。

■世界的DJのパフォーマンスを幻想的な超巨大ステージセットで

「デイドリーム フェスティバル」の醍醐味は、超巨大なステージセットを舞台に繰り広げられる世界的DJのパフォーマンス。“ドリーム ウィズ ユア アイズ オープン(Dream with your eyes open)”をテーマに壮大なスケールで造られる会場は、来場者が幻想的で夢のような体験を出来る空間を提供する。

■アフロジャックなど豪華DJ陣がラインナップ

出演するのは、世界のDJランキング「DJ MAG“TOP 100DJs」で2015年、2019年と1位に輝いたDJデュオ・ディミトリ ベガス ライク マイク(DIMITRI VEGAS LIKE MIKE)をはじめ、アフロジャック(AFROJACK)、アラン・ウォーカー(ALAN WALKER)といった錚々たるDJたち。その他にも、DJ界のレジェンドから話題の新鋭まで様々なアーティストが集結し、国境を越えた豪華ラインナップが実現する。

【詳細】

デイドリーム フェスティバル ジャパン

開催日：2020年4月19日(日)

開催時間：開場 11:00／開演 12:00／終演 20:00

会場：ナガシマリゾート駐車場内特設会場

住所：三重県桑名市長島町浦安333

チケット料金：早割 12,000円、前売一般 13,000円、当日一般 14,000円、VIP 23,000円

※チケット料金は全て税込み。入場時別途ドリンク代1,000円。

※小学生以下の子供は保護者(20歳以上)購入の1チケットにつき1名無料で入場可能。

※入場年齢制限なし。

＜出演DJ＞

ディミトリ ベガス ライク マイク、アフロジャック、アラン・ウォーカーほか

＜チケット販売スケジュール＞

・早割

～2月23日(日)

・一般発売

3月1日(日)10:00～

※チケットの購入は各種プレイガイドにて可能。